أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ اختتمت اليوم أعمال الاجتماع العام الثالث والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي برئاسة دولة الإمارات التي تترأس المجموعة لعام 2026 ومشاركة رؤساء الوفود والخبراء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي الدول والجهات الدولية والمنظمات الإقليمية النظيرة بصفة مراقب.

وفي هذا الإطار، قال سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة "مينافاتف"، إن المناقشات التي شهدها الاجتماع عكست روح التعاون التي تجمع أسرة المجموعة، وحرص الوفود على تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة، ولا سيما في مجال مواجهة الاحتيال، بما يدعم تكامل الجهود الإقليمية في التصدي للجرائم المالية.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات ستواصل دعم أعمال مجموعة "مينافاتف"، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالعمل المشترك لحماية نزاهة الأنظمة المالية، وإيمانها بأن مواجهة الجرائم المالية تتطلب شراكات مستدامة وتنسيقاً وثيقاً بين الدول، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها وازدهارها.

وشدد على حرص دولة الإمارات على مساندة رئاسة البحرين المقبلة للمجموعة والتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة وجميع الدول الأعضاء لتنفيذ الأولويات المشتركة والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يضمن استمرارية العمل الجماعي ويعزز فاعلية الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وأضاف أن الدولة حريصة على إتاحة خبراتها وتجاربها والإسهام في بناء القدرات وتبادل المعرفة، دعماً لجاهزية الدول الأعضاء وقدرتها على مواكبة تطور أساليب الجريمة المالية، مؤكداً أهمية توجيه المساعدات الفنية وفق احتياجات كل دولة، وتطوير استجابات عملية للمخاطر المستجدة.

وأشاد بالدعم والتعاون اللذين حظيت بهما رئاسة الإمارات للمجموعة على مدار العام، وأعرب عن تقديره لرؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، وفرق العمل واللجان والفرق التنظيمية، على إسهاماتهم في إنجاح الاجتماعات، وما أبدوه من التزام بتعزيز مسيرة المجموعة وتحقيق أهدافها المشتركة.

وناقش الاجتماع العام عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، من أبرزها اعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية التونسية، وتقارير المتابعة لكل من جمهورية جيبوتي، وسلطنة عمان ودولة الكويت.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التنظيمية والاستراتيجية لتطوير أعمال المجموعة، شملت تطوير آلية عمل اللجان والمنتديات بإنشاء مسار مخصص للمخاطر يركز على المشاريع والدراسات لفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل الانتشار في المنطقة، ومسار لمكافحة تمويل الارهاب يركز على أخر أنماط وتطبيقات تمويل الإرهاب في المنطقة.. واعتمد العديد من التوصيات لدعم سكرتارية المجموعة واستدامة أعمالها.

واستعرض الاجتماع تجارب الدول في عملية التقييم المتبادل، من خلال عروض قدمتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية وشهد تقديم عرض حول الأولمبياد الدولي للأمن المالي من قبل مجموعة أوراسيا، في إطار تبادل التجارب والمبادرات الدولية ذات الصلة بتعزيز الوعي بالأمن المالي.

وشهد الاجتماع أيضا إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني الجديد للمجموعة وبوابة المستندات الخاصة بها، في إطار جهود تطوير أدوات التواصل وتيسير الوصول إلى الوثائق والمعلومات المتعلقة بأعمال المجموعة.

و تضمن الاجتماع حفل تكريم الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء تقديراً لمساهماتهم في دعم أنشطة المجموعة وتعزيز أعمالها.

وأقر الاجتماع تولى مملكة البحرين رئاسة المجموعة لعام 2027، ممثلةً بسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، فيما تتولى الجمهورية التونسية نيابة رئاسة المجموعة، ممثلة بعبدالسلام بن حمودة.

وعلى هامش الاجتماع العام، عُقدت مجموعة من الاجتماعات والفعاليات المتخصصة، من بينها طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الاحتيال، والملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير، وكذلك دور المرأة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بما يعكس حرص رئاسة دولة الإمارات للمجموعة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال مكافحة الجرائم المالية.