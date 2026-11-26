الظفرة في 26 نوفمبر /وام/ تنطلق غداً في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة منافسات النسخة السادسة من بطولة حمدان بن زايد للرماية، بجوائز مالية تتجاوز مليون درهم، وبمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها اليوم، أن البطولة تتضمن منافسات بندقية «سكتون 0.22» لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، إلى جانب برنامج مصاحب يشمل منافسات الشوزن وكرة القدم، وفعاليات رياضية مخصصة لأصحاب الهمم، في إطار تعزيز التنوع الرياضي وترسيخ الروابط المجتمعية، بما يسهم في إثراء تجربة المشاركين وتعزيز الحضور الجماهيري.

وأكدت اللجنة أن التسجيل شهد إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية وإعداد الجدول الزمني للمنافسات، بما يدعم أهداف البطولة في اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة رياضة الرماية.