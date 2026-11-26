أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / احتفت وزارة الداخلية بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، بحضور سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من المديرين العامين وضباط ومنتسبي الوزارة وأسرهم.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات الوطنية، بمشاركة كلية الشرطة وعدد من المدارس، شملت مسيرة بالأعلام بمشاركة 55 طالباً وطالبة، وأداء قسم الولاء لدولة الإمارات، وعرضاً مرئياً استعرض أبرز إنجازات الدولة على مدى 55 عاماً، إلى جانب فقرات فنية وشعرية وعروض تراثية وأنشطة ثقافية، جسدت قيم الوحدة والانتماء والولاء، وعكست الاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي.

وفي ختام الاحتفال، قام سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، يرافقه عدد من كبار ضباط الوزارة، بجولة في المعرض المصاحب، اطلع خلالها على الأجنحة المشاركة.