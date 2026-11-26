أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أعلن معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي عن تقديم دواء "راسونك" (داراكسونراسيب) لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم للمرة الأولى في دولة الإمارات، في خطوة تتيح خياراً علاجياً إضافياً للمرضى المؤهلين، بالاستناد إلى نتائج الفحوصات الجينية للأورام لتحديد مدى ملاءمة العلاج لكل حالة.

ويأتي تقديم العلاج تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، في إطار جهود الإمارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز توظيف التقنيات الجينومية والعلاجات الحديثة في تحديد الخيارات العلاجية وفق الخصائص الطبية لكل مريض.

واستخدم المعهد الدواء لعلاج مريضة إماراتية تبلغ من العمر 61 عاماً، شُخّصت بسرطان البنكرياس المتقدم، واستمر المرض في التطور لديها رغم خضوعها لعلاجات كيميائية سابقة.

وكان الدواء قد حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في أغسطس 2026.

وقبل البدء بالعلاج، أجرى الفريق الطبي فحوصات جينية متقدمة على الورم، أظهرت وجود تغيرات جينية مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية وتكاثرها، ما أتاح تحديد خيار علاجي يتوافق مع الخصائص الجزيئية للورم والحالة الصحية للمريضة.

وبدأت المريضة بتلقي الدواء بهدف الحد من تطور المرض وإبطاء نمو الورم، فيما تشير المتابعة الطبية إلى تحسن حالتها مع العلاج، الذي تواصل تلقيه ضمن خطة علاجية تمتد لعدة أشهر.

ويستهدف الدواء البروتينات المسؤولة عن تنشيط الإشارات التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو والانتشار، من خلال تثبيط هذه البروتينات وتعطيل نشاطها، بما قد يسهم في تقليص حجم الورم أو إبطاء تقدم المرض. ويختلف هذا النهج عن العلاج الكيميائي التقليدي الذي يؤثر في الخلايا سريعة الانقسام، إذ يستهدف الدواء آليات محددة ترتبط بنمو الخلايا السرطانية.

ويُعطى العلاج على هيئة أقراص تؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، دون الحاجة إلى تلقيه عن طريق الوريد، مع ضرورة إجراء المتابعة الطبية المنتظمة لتقييم الاستجابة ورصد الآثار الجانبية المحتملة والتعامل معها. وتشمل الآثار الجانبية الشائعة الطفح الجلدي والإسهال والتهاب الفم والغثيان والتعب والقيء.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، إن تقديم الدواء للمرة الأولى في دولة الإمارات يضيف خياراً علاجياً جديداً لمرضى سرطان البنكرياس، ولا سيما الحالات المتقدمة التي تتطلب أساليب علاجية تستهدف العوامل البيولوجية المسؤولة عن نمو الورم.

وأضاف: يختلف هذا العلاج عن أساليب العلاج الكيميائي التقليدية، إذ يعمل على استهداف الآليات التي تسهم في نمو الورم، وقد أظهرت الدراسات السريرية نتائج مشجعة في إبطاء تقدم المرض وإطالة الفترة التي يعيشها المرضى دون تطور المرض. ويمثل ذلك خياراً إضافياً للمرضى المؤهلين الذين لم تحقق العلاجات الكيميائية السابقة النتائج المرجوة في حالاتهم.