الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / شهدت مدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو فعاليات وطنية وتراثية متنوعة ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 55 التي نظمتها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد بمشاركة واسعة من الأهالي والعائلات والجهات المحلية.

وانطلقت فعاليات كلباء بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء في أجواء جسدت قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

واستضافت كلباء احتفالاتها في الساحة الخارجية لبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي بحضور كل من سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد و الدكتور أحمد سعيد المزروعي مدير بلدية مدينة كلباء إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتضمن البرنامج عروضاً للفرقة العسكرية والفرق الشعبية والحربية وأوبريت "ظهرنا أقوى" وفقرات شعرية وغنائية ومسرحية من بينها "بنت الإمارات" و"الإمارات تنجز في كل الظروف" إلى جانب مسابقات للجمهور كما شاركت في الفعاليات جهات ومؤسسات محلية ساهمت في تقديم برامج وطنية وثقافية استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وشكلت المسيرة البحرية والعروض المصاحبة لها إحدى أبرز محطات الاحتفال حيث نُظمت بمشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك وانطلقت من ميناء خور كلباء وصولاً إلى موقع الاحتفال في مشهد استحضر الموروث البحري للمنطقة وعكس ارتباط أهالي كلباء بتاريخهم البحري كما تضمن البرنامج الختامي للإحتفال عروضاً بحرية وعزفاً على البيانو والعرض المسرحي "هنا الإمارات" الذي استعرض قصة الاتحاد ومنجزات الدولة.

وفي وادي الحلو احتضنت القرية التراثية برنامجاً مجتمعياً وثقافياً تضمن مسيرة مجتمعية للأهالي، وفقرات وطنية وشعرية وتراثية وأوبريت "حبك يا وطن" الذي قدمته مدارس المنطقة إلى جانب مسابقات وأنشطة تفاعلية أتاحت للأطفال والعائلات المشاركة في أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة فاعلة من المجالس المحلية التابعة لدائرة شؤون الضواحي حيث شارك مجلس مدينة كلباء من خلال المجلسين الرجالي والنسائي في موقع الفعاليات بالساحة الخارجية لبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي إلى جانب استقبال الضيوف وتقديم الضيافة للزوار طوال أيام الاحتفال كما ساهم مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة كلباء في تنظيم مسابقات وطنية وتراثية وثقافية للأطفال والأسر.

وفي وادي الحلو تم استقبال الضيوف وتنفيذ مبادرة "يلستنا" التي وفرت مساحة للتواصل والتلاقي بين أهالي المنطقة والزوار فيما شارك مجلس أولياء أمور الطلبة عبر مسابقات وأنشطة تفاعلية تناولت موضوعات وطنية وتراثية وثقافية في خطوة عززت مشاركة الأطفال والناشئة في الفعاليات المصاحبة.

وعكست الفعاليات التي شهدتها كلباء ووادي الحلو حرص اللجنة المنظمة والجهات المشاركة على تقديم برامج تستلهم الموروث الإماراتي وتبرز الفنون الشعبية والعادات الأصيلة ما يعزز قيم الاتحاد والتلاحم المجتمعي والفخر بالهوية الوطنية.