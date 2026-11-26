الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / احتفلت بلدية دبا الحصن اليوم بعيد الاتحاد الـ 55 في أجواء وطنية مبهجة جسّدت روح الأسرة الواحدة ومعاني الولاء والانتماء للوطن.

حضر الحفل سعادة طالب اليحيائي مدير البلدية إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين وتضمّن باقة من الفعاليات المتنوعة استُهلّت بلوحة فنية وطنية قدّمها طلبة مدرسة العقد الفريد عبّروا من خلالها عن حبهم للوطن واعتزازهم بمسيرة الاتحاد بالإضافة إلى تنظيم مسابقات تفاعلية وأركان تراثية عكست أصالة الموروث الإماراتي العريق.

وقال سعادة طالب اليحيائي: يمثل عيد الاتحاد الـ 55 محطة وطنية غالية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والنهضة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون وواصلت قيادتنا الرشيدة مسيرتها نحو آفاق عالمية من الريادة والتميز وإن احتفاءنا اليوم مع أسرة البلدية يعكس عمق التلاحم الوطني ويجدد العزم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالخدمات البلدية وتحقيق تطلعات مجتمع مدينة دبا الحصن.