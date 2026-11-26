الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة "نباهة" بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفتح باب الترشيح أمام طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة للانضمام إلى هذا البرنامج التوعوي القيادي الممتد على مدى ثلاث سنوات والذي يقوم على اختيار 36 طالباً وطالبةً وتأهيلهم ليكونوا سفراء لنشر ثقافة حماية الطفل وسلامته بين أقرانهم وفي بيئتهم المدرسية والمجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ دور الأطفال واليافعين كشركاء فاعلين في نشر ثقافة الوقاية من خلال إعدادهم معرفياً ومهارياً وإعلامياً ليصبحوا أصواتاً واعية ومدركة لقضايا ومواضيع سلامة الأطفال وقادرة على التأثير الإيجابي في سلوك أقرانهم والمساهمة في بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً ودعماً.

ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين بواقع 18 سفيراً من الأطفال الذي تتراوح أعمارهم من 9 إلى 12 عاماً و18 سفيراً من اليافعين الذي تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً مع إشراك الطلبة من ذوي الإعاقة مع مراعاة الفروقات الفردية في تصميم المسارات التدريبية وأساليب التعلم بما يضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة.

ويأتي إدراج فئة اليافعين لضمان استثمار قدراتهم في نشر رسائل التوعية قبل انتقالهم إلى المرحلة الجامعية بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة لدى الطلاب في جميع مراحل دراستهم.

ويخضع السفراء المختارون لمسارات تدريبية متكاملة تتناول أبرز القضايا والمواضيع المرتبطة بسلامة الطفل وفي مقدمتها السلامة الرقمية ومخاطر الفضاء الإلكتروني والتنمر وأشكال الإساءة وطرق الإبلاغ عنها إضافة إلى السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطرقات.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب التوعوي النظري بل يزوّد المشاركين بمهارات عملية في إعداد وتقديم محتوى توعوي بصري وتفاعلي وتصميم ورش عمل وأنشطة مدرسية وحملات توعوية يقودونها بأنفسهم بما يعزز ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة داخل المدرسة وخارجها.

وقالت الدكتورة هنادي اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل: نؤمن بأن تمكين الأطفال لا يقتصر على حمايتهم فحسب بل على منحهم الثقة والمساحة ليكونوا جزءاً من الحل حين نمنح الطفل صوتاً مسموعاً ودوراً حقيقياً في التوعية فإننا نرسّخ لديه حس المسؤولية والقدرة على التأثير الإيجابي في محيطه ومن هنا فإن رسائل الحماية تكتسب أثراً أكبر عندما ينقلها الأطفال والشباب إلى أقرانهم إذ يتسم التواصل بينهم بقدر عالٍ من الثقة والقرب ما يفتح مساحة أوسع للفهم والاستيعاب ويجعل الرسالة أكثر حضوراً في حياتهم اليومية.

وقالت ثريا المرزوقي رئيس قسم المبادرات في مؤسسة سلامة الطفل: تتيح المبادرة لأولياء الأمور فرصة إشراك أطفالهم في تجربة تنمّي مهاراتهم وتمنحهم دوراً فاعلاً في نشر الوعي بالسلامة بين أقرانهم وتستقبل المبادرة الطلبة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها و من يتمتعون بحسن السيرة ومهارات في الإلقاء والتواصل باللغتين العربية والإنجليزية والقدرة على إعداد محتوى تعليمي يناسب الفئات العمرية المستهدفة أو تقديم مواد معتمدة.

وأضافت: تتطلب المشاركة التزاماً طوال سنوات البرنامج الثلاث يقدّم خلالها السفراء عدداً محدداً من الورش التوعوية في المدارس والمهرجانات المجتمعية حتى عام 2029 ونتطلع إلى إقبال الطلبة على الانتساب إلى البرنامج وتنمية روح التنافس بين السفراء في تقديم المحتوى التوعوي لأقرانهم إلى جانب توسيع نطاق المدارس المشاركة وزيادة قدرة البرنامج على استيعاب مزيد من السفراء.

وأوضحت المؤسسة أن الانضمام إلى المبادرة يبدأ بتقديم طلب الترشح عبر نموذج إلكتروني تعممه هيئة الشارقة للتعليم الخاص على المدارس المستهدفة خلال المرحلة التجريبية تليها مرحلة تدقيق وفرز الطلبات من قبل لجنة متخصصة ثم تقييم داخلي للمرشحين وفق نموذج معتمد بهدف اختيار نخبة من الطلبة القادرين على تمثيل المبادرة وتحقيق أهدافها على مستوى المدرسة والمجتمع.

وتأتي مبادرة "نباهة" ضمن جهود مؤسسة سلامة الطفل المتواصلة لتعزيز منظومة حماية متكاملة مستدامة وتفعيل الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية وتمكين الأطفال أنفسهم ليكونوا سفراء للوعي والأمان في مجتمعاتهم.