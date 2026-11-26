أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / شهدت النسخة الخامسة عشرة من بطولة SMK للتنس، التي استضافتها أبوظبي، تجربة جديدة جمعت بين المنافسات الرياضية والتثقيف المالي، من خلال مسابقة استثمارية تفاعلية أتاحت للمشاركات متابعة أسعار الأسواق المالية وتنفيذ صفقات افتراضية، والتعرّف عملياً إلى أثر قراراتهن الاستثمارية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تولى تطبيق "سوق فيو" دور الشريك التقني للمسابقة التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وانطلقت في 9 نوفمبر، وتم الإعلان عن أسماء الفائزات في 17 نوفمبر.

وأتاحت المسابقة للمشاركات تجربة التداول باستخدام أموال افتراضية بالاستناد إلى أسعار السوق الحقيقية، بما مكّنهن من اختبار قراراتهن الاستثمارية وطرح الأسئلة وفهم نتائج اختياراتهن، من دون تعريض مدخراتهن للمخاطر، وتسعى هذه المبادرة إلى توسيع نطاق المعرفة المالية لدى النساء، ومساعدتهن على اتخاذ قرارات استثمارية مستقلة، واستكشاف سبل تنمية ثرواتهن وتنويع مصادر دخلهن على المدى الطويل.

وقالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة ومضيفة بطولة SMK للتنس: منذ انطلاق بطولة SMK تمثلت رؤيتنا في بناء الثقة، وتعزيز روح القيادة، وخلق فرص تتجاوز آثارها حدود الملعب، ويعد الوعي المالي جزء من هذه المرحلة، ويسعدنا أن نوفر للمشاركات تجربة عملية وتفاعلية تتيح لهم فهم آليات عمل الأسوق، وأن نسهم في تمكين المزيد من الأفراد من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، من خلال مسابقة التداول الافتراضية التي ينظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع "سوق فيو".

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: في سوق أبوظبي للأوراق المالية نؤمن بأن ازدهار الأسواق يبدأ بمجتمع واعٍ ومطّلع، مشيداً بجهود الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان في تعزيز الثقافة المالية من خلال بطولة SMK للتنس.

وأضاف: توفر البطولة للمشاركين تجربة عملية تتيح لهم فهم آليات عمل الأسواق باستخدام أسعار حقيقية ضمن بيئة افتراضية آمنة ونفخر بدعم بطولة SMK للتنس في جهودها الرامية إلى تمكين المزيد من الأفراد من اكتساب المعرفة والثقة اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم.

وباستخدام تطبيق "سوق فيو"، تداول المشاركون أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأسعار السوق الفعلية باستخدام أموال افتراضية، ما أتاح لهم متابعة تأثير قراراتهم الاستثمارية على محافظهم.

وأكمل المشاركون 1,111 درساً تعليمياً، ونفذوا 383 صفقة تداول افتراضية على الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد سيف الناصري، مؤسس تطبيق "سوق فيو"، إن تجربة التداول الأولى تمنح فهماً عملياً لا تستطيع العروض التقديمية وحدها توفيره، إذ تتيح اختبار القرارات الاستثمارية ومتابعة تحركات الأسعار وتحديد الخطوات التالية بناءً على نتائجها. ومن المهم أن تتاح هذه الفرصة لشريحة أوسع من النساء.