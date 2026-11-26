أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / توج الصقر «مخروش» المملوك لحمد أحمد بن مجرن بلقب الشوط الأول لفئة العامة ملاك «جير بيور - فرخ» ضمن منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي.

وجاء الصقر «بي 61» المملوك لعابد صالح زايد محمد الفلاحي في المركز الثاني، فيما حل الصقر «بي 2» المملوك لجمعة عبدالله محمد حارب الفلاحي ثالثاً، بعد منافسة قوية بين المشاركين.

وفي الشوط الثاني لفئة العامة ملاك «جير شاهين - فرخ»، أحرز الصقر «04» المملوك لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي المركز الأول، تلاه الصقر «23» المملوك لخليفة سلطان سالم الحافري الكتبي في المركز الثاني، فيما جاء الصقر «اليهمي» المملوك لسالمين مبارك حمود المنصوري ثالثاً.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن المنافسات شهدت مستويات فنية متميزة، إلى جانب تطبيق تقنية مبتكرة لأول مرة على مستوى منطقة الخليج لتحديد نقطة عبور الصقر لخط النهاية، تعتمد على إنشاء منطقة هدف افتراضية تمتد بعرض 60 متراً وارتفاع 20 متراً، وترتبط بأنظمة تتبع وأجهزة ليزر لرصد حركة الصقور وتحديد لحظة دخولها إلى خط النهاية بدقة عالية.