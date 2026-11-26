دبي في 26 نوفمبر/ وام / أطلقت وزارة التربية والتعليم ومكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، "دليل أولياء الأمور حول الذكاء الاصطناعي في التعليم"، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأسر من مواكبة التحولات التكنولوجية في قطاع التعليم، وتعزيز وعيها بفرص توظيف التقنيات الحديثة في دعم المسيرة التعليمية لأبنائها وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لها.

ويأتي إطلاق الدليل استكمالاً لجهود الدولة في إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، وتوسيع نطاق المعرفة بالتقنيات الحديثة لتشمل مختلف أفراد المجتمع.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات يرتكز على بناء شراكة فاعلة ومتكاملة مع الأسرة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة، تواكب التحولات العالمية وتستثمر الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جودة المخرجات التعليمية وتنمية قدرات الطلبة.

وأشارت معاليها إلى أهمية تزويد أولياء الأمور بالمعارف والإرشادات العملية التي تمكنهم من مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استفادة أبنائهم من التقنيات الحديثة بطريقة آمنة ومسؤولة، وتنمية فضولهم المعرفي وقدرتهم على التعلم المستمر.

وأضافت أن الدليل يجسد التزام الوزارة بتعزيز التكامل بين المدرسة والأسرة، وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع جهود تطوير منظومة تعليمية مرنة ومستدامة تضع الطالب في محور العملية التعليمية.

من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية لإعداد مجتمع قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية والمساهمة في صناعتها، انطلاقاً من نهج وطني يقوم على أن صناعة المستقبل تبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي في الأجيال يبدأ من الأسرة.

وقال معاليه: نؤمن في دولة الإمارات أن بناء الأجيال يبدأ من بناء الوعي، وأن الأسرة هي المدرسة الأولى التي تصنع الإنسان قبل أن تصنعه المؤسسات.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى وضع المعرفة في متناول كل أسرة، وتعزيز قدرتها على توجيه أبنائها نحو الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة، وإعداد أجيال تستفيد من أدوات المستقبل وتشارك في تطويرها.

ويقدم الدليل مرجعاً إرشادياً مبسطاً لأولياء الأمور، يتناول المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، ويشرح عدداً من المصطلحات التقنية، من بينها تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي والخوارزميات والبيانات.

ويستعرض أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في أربعة مجالات رئيسية لنمو الأطفال، تشمل التطور المعرفي، والتطور الاجتماعي والعاطفي، والصحة والنمو البدني، والتطور الرقمي والأخلاقي، مسلطاً الضوء على فرص تعزيز التعلم والإبداع وحل المشكلات، وأهمية الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا بما يراعي احتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم.

ويتضمن الدليل إرشادات عملية لمتابعة استخدام الأبناء أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحقق من دقة المعلومات والمحتوى الناتج عنها، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة والمسؤولية الرقمية، إلى جانب وضع ضوابط صحية لاستخدام الأجهزة والتطبيقات الرقمية، بما يحافظ على مهارات التفكير المستقل والتفاعل الاجتماعي.

ويخصص الدليل محوراً للتعريف بمنهج الذكاء الاصطناعي الذي طورته وزارة التربية والتعليم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأُدرج في المدارس الحكومية اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.

ويستعرض الدليل سبعة محاور رئيسية للمنهج، تشمل أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والخوارزميات وتعلم الآلة، واستخدام الأدوات الذكية، والأخلاقيات والإنصاف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجتمع والقطاعات المختلفة، والابتكار وتصميم المشاريع، والسياسات والمسؤولية.

كما يقدم مجموعة من الأدوات والتطبيقات العملية لدعم التعلم، وإعداد الأنشطة التعليمية، وتبسيط المفاهيم العلمية، وتطوير المحتوى الإبداعي، وتصميم الألعاب والمشاريع، وإعداد الخطط الدراسية.

ويتضمن الدليل إجابات عن أبرز استفسارات أولياء الأمور بشأن الذكاء الاصطناعي وآليات تدريسه وتقييم الطلبة وتدريب المعلمين وعلاقته بالمواد الدراسية الأخرى، بما يتيح للأسر متابعة تعلم أبنائها بصورة أكثر فاعلية.