رأس الخيمة في 26 نوفمبر/ وام / تشارك هيئة رأس الخيمة للمواصلات في النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026، التي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الحالي في مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة نخبة من الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بقطاع الطاقة والاستدامة.

وتأتي مشاركة الهيئة في القمة في إطار حرص الهيئة على إبراز دور قطاع النقل في دعم توجهات الاستدامة والتحول في منظومة الطاقة، من خلال استعراض مشاريع ومبادرات توظف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمحاكاة في تطوير منظومة التنقل، كما تسلط المشاركة الضوء على أهمية التخطيط الذكي وتقييم التقنيات الحديثة ورفع جاهزيتها، بما يدعم كفاءة منظومة النقل ويواكب التوجهات المستقبلية نحو حلول تنقل أكثر استدامة.

وقال سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات إن مشاركة الهيئة في قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 تعكس حرصها على تعزيز دور قطاع النقل في دعم مسيرة الاستدامة والتحول نحو منظومة أكثر كفاءة وذكاءً.

وأضاف: تؤمن الهيئة بأن مستقبل التنقل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات في قطاع الطاقة، الأمر الذي يتطلب تبني حلول مبتكرة، وتطوير أدوات التخطيط، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقييم خيارات التنقل المستقبلية ورفع كفاءة منظومة النقل وتعمل الهيئة من خلال هذه المشاريع والمبادرات على تعزيز جاهزية الإمارة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، بما ينسجم مع توجهاتها نحو التنمية المستدامة.

وتستعرض الهيئة مجموعة من المشاريع والمبادرات، من بينها نظام تخطيط النقل الذكي، الذي تقدم من خلاله عرضاً تجريبياً مباشراً لمنصة تخطيط السيناريوهات، بما يتيح استعراض إمكانات المنصة في دعم عمليات التخطيط ودراسة السيناريوهات المختلفة لمنظومة النقل، كما تعرض استراتيجية الهيئة للتنقل الشامل "RAKTA Master Plan"، من خلال شاشة تفاعلية تستعرض التوأم الرقمي للنقل العام ومكونات الاستراتيجية وتفاصيلها، بما يتيح للزوار الاطلاع بصورة تفاعلية على توجهات التخطيط المستقبلي لشبكة النقل، كما تتضمن منصة الهيئة استعراضاً لمشروع النقل الجوي المتقدم، في إطار تسليط الضوء على حلول التنقل المستقبلية وتنوع أنماط النقل الذكي.

وفي مجال المركبات ذاتية القيادة، تعرض الهيئة نظام محاكاة المركبات ذاتية القيادة، الذي يتيح اختبار سلامة حافلات روبوباص "RoboBus"، إلى جانب نموذج ثلاثي الأبعاد لجزيرة المرجان يتضمن مجموعة من سيناريوهات الاختبار المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ويستعرض الفيديو إمكانات المحاكاة الرقمية في إنشاء بيئات تشغيل افتراضية واختبار سلوك المركبات وتقييم استجابتها لسيناريوهات مختلفة، بما يدعم إجراءات التحقق من السلامة وفق إطار تقييم سلامة المركبات ذاتية القيادة المكوّن من خمس مراحل، قبل الانتقال إلى مراحل التجارب التشغيلية.

وتعرض الهيئة مبادرة منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة، من خلال عرض يعرّف بالبيئة المخصصة لاختبار المركبات ذاتية القيادة وتقنياتها، وما توفره من مرافق ومسارات مجهزة لإجراء التجارب والتقييمات الفنية في ظروف تحاكي بيئات التشغيل الواقعية.

ويتضمن العرض تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي "VR"، تتيح للزوار استكشاف منطقة التجارب ومرافقها ومساراتها بصورة افتراضية. وتسلّط المبادرة الضوء على دور المنطقة في تمكين الشركات المطوّرة ومزوّدي التقنيات المتخصصة من اختبار حلول التنقل ذاتي القيادة وتقييم كفاءتها وسلامتها وجاهزيتها للاستخدام، وفق الأطر التنظيمية والاشتراطات المعتمدة.

وتتضمن مشاركة الهيئة كذلك عرضاً تشغيلياً مباشراً لنظام مراقبة المركبات ذاتية القيادة خلال التجارب، يستعرض آليات التحكم بالمركبات عن بُعد ومتابعة أدائها أثناء التجارب، بما يتيح للزوار التعرف على دور هذه التقنية في دعم عمليات اختبار المركبات ذاتية القيادة.