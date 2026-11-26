أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / بحثت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي،الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مع معالي دانيال سيولي، وزير السياحة والبيئة والرياضة في جمهورية الأرجنتين، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين المجلس والجهات المعنية في الأرجنتين، بما يخدم مصلحة الطفل ويدعم تحقيق الأهداف المشتركة فيمجالات الطفولة والأمومة.

وأكدت سعادتها، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى حماية حقوقالأطفال وتمكينهم، وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم.

واستعرضت سعادة الريم الفلاسي خلال اللقاء في مقر المجلس مسيرته وإنجازاته في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للنهوض بقطاعي الأمومة والطفولة في الإمارات، وتهيئة بيئة داعمة لازدهار الأطفال واليافعين وتمكينهم، وأبرز مبادرات وبرامج المجلس، ومنها استراتيجية الإمارات الصديقة للأم والطفل واليافعين، ومركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة الأطفال في المجالات المختلفة وترسيخ حقوقهم وتنمية قدراتهم.

وتطرقت الفلاسي إلى المشاريع والمبادرات المجتمعية والتوعوية التيينفذها المجلس في مجالات البيئة والصحة النفسية والوقاية منالتنمر والعمل التطوعي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى إشراكالأطفال واليافعين في القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تعزيز الجهود الدولية الداعمة للطفولة، ويرسخ الشراكات الهادفة إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال وتطبيق أفضل الممارسات في رعايتهم وتمكينهم.