أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / توجت الفارسة فاطمة بدر البلوشي، على صهوة الجواد “فارزيبس كابيرات” لإسطبلات ماب، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ضمن افتتاح منافسات كأس الاتحاد.

وشهد السباق مشاركة 173 فارساً وفارسة، ونجحت البلوشي في انتزاع المركز الأول بعد أن أنهت السباق بزمن بلغ 3:44:54 ساعة، وبمعدل سرعة 26.68 كلم/ساعة.

وحل سيف جمعة بالجافلة في المركز الثاني على صهوة “إس دبليو داسريفا” لإسطبلات ماس، بزمن 3:46:25 ساعة، فيما جاء ذياب محمد البلوشي ثالثاً على صهوة “هيملايا دي بتكوست” لإسطبلات الكمدة، بزمن 3:46:38 ساعة.

وقدمت فاطمة البلوشي أداءً تصاعدياً خلال السباق، إذ أنهت المرحلة الأولى في المركز الخامس، ثم تقدمت إلى المركز الثاني في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن تنتزع الصدارة في المرحلة الختامية وتحسم اللقب.

وتتواصل منافسات كأس الاتحاد، التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أيام، بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم غداً، يليه سباق العمالقة للمسافة ذاتها بعد غد السبت.

وتوج الفائزين الدكتور عبد الله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.