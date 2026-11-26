رأس الخيمة في 26 نوفمبر/ وام / يستضيف فن رأس الخيمة، المبادرة التي تنظمها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ورشة "إنتاج الفيديو السينمائي بالذكاء الاصطناعي"، يومي 28 و29 نوفمبر 2026 في رأس الخيمة، تحت إشراف الفنانة وصانعة الأفلام الإيطالية فرانشيسكا فيني.

وتقدم الورشة تدريباً عملياً حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الأفلام.

وتُقام الورشة ضمن برنامج مركز الأفلام 2026 "FilmHub 2026" الذي يمتد على مدار أربعة أيام، يومان من التدريب الحضوري، ويومان من الجلسات المباشرة عبر الإنترنت.

وسيعمل المشاركون خلال البرنامج على تطوير مشروع فيلم متكامل، بدءاً من صياغة الفكرة وصولاً إلى إنتاج مشهد سينمائي مكتمل، حيث يتعلّمون كيفية بلورة القصة، وتصميم الشخصيات وبيئات تفاعلها، وتحويل السيناريو إلى قائمة لقطات، ومن ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الإنتاج ثلاثي الأبعاد لتقديم مشهد سينمائي قصير ومتكامل، يتضمن الهندسة الصوتية والمعالجة اللونية.

ويركز البرنامج على مهارات الحفاظ على الاتساق والاستمرارية، لضمان ثبات ملامح الشخصيات وسهولة التعرّف عليها، وكذلك ترابط البيئات والمواقع واتساقها بين اللقطات المختلفة.

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة إن التعليم والتعلّم مدى الحياة يشكلان ركيزتين أساسيتين للنمو على الصعيدين الشخصي والمهني، وإن السرد القصصي يبقى فناً إنسانياً أصيلاً بالرغم من جميع التحولات المتسارعة التي تُحدثها التكنولوجيا في صناعة الأفلام، ولذلك يسرنا تقديم برنامج مركز الأفلام لتمكين المبدعين في رأس الخيمة ومختلف أنحاء دولة الإمارات من الاستفادة من خبرات الروّاد في هذا المجال، واكتساب مهارات جديدة، واستكشاف التقنيات الناشئة، مع الحفاظ على هويتهم وبصمتهم الفنية الخاصة.