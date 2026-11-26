أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / تواصلت اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026، المقامة في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، بإقامة 26 شوطاً ضمن منافسات سن اللقايا لأبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات.

وسجل “مرموق” المملوك لبدر علي بن حمود العويسي أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما قطع مسافة السباق في 7:15:93 دقائق.

وشهدت الأشواط الأولى فوز “سحابة” لعبدالعزيز سيف علي بن سويلم الكتبي بالشوط الأول، و“شامة”لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي بالشوط الثاني، و“الشهم”لحمد محمد بن سهيل العامري بالشوط الثالث، فيما أحرزت “اعتبار” لهزاع بن ثعلوب الدرعي لقب الشوط الخامس، و“زاهية” لزيد حمد المري الشوط السادس، و“فراع”لناصر بن سلطان الغفيلي الشوط السابع، و“الريان”لناصر عبدالله المسند الشوط الثامن.

كما فازت “مثايل” لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي بالشوط التاسع، و“هتاشة” لحمد سالم بن ثعلوب الدرعي بالشوط العاشر، فيما توزعت ألقاب الأشواط المتبقية على “زعفرانة”، و“رهائف”، و“ملبي”، و“الغالي”، و“الرباعة”، و“أمسية”، و“مشكور”، و“الشهم”، و“جمرة”، و“همس”، و“منصف”، و“رداد”، و“امتياز”، و“خود”، و“ضي”، و“غياثي”.