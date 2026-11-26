دبي في 26 نوفمبر/ وام / اختتمت واحة دبي للسيليكون، اليوم، أعمال النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى "دويرز دبي 2026"، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص من 130 دولة، وأكثر من 100 متحدث من قيادات الأعمال والتكنولوجيا ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين.

وشهد اليوم الختامي توقيع مذكرة تفاهم بين واحة دبي للسيليكون ومعهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم في ألمانيا، لدعم تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في الواحة ومشروع "ديستريكت آي أو"، وتعزيز القدرات في مجالات البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري.

وقع المذكرة بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، والبروفيسور الدكتور المهندس جوليان بولته، نائب مدير المعهد، لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل تنفيذ دراسات الجدوى والمشاريع البحثية المشتركة والتجارب التطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والروبوتات والتنقل الذكي والأمن السيبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويتضمن التعاون تقييم منظومة الابتكار القائمة في الواحة، ودراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية من التقنيات المتقدمة، وتطوير البرامج البحثية ونماذج التشغيل والحوكمة وآليات نقل التكنولوجيا، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات البحثية واستكشاف فرص التمويل من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال بدر بوهناد إن الشراكات التي شهدها المنتدى تعكس توجهات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق المنضوية تحت مظلتها نحو تطوير منظومة تربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، وتوفر للشركات والمبتكرين بيئة متقدمة لتطوير الحلول وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ويعزز تنافسية الإمارة في قطاعات اقتصاد المستقبل.

وأضاف أن المشاركة الواسعة في المنتدى تعكس ثقة مجتمع المستثمرين الدوليين في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دبي، وقدرات واحة دبي للسيليكون على دعم نمو الشركات وربطها بالمستثمرين والشركاء في الأسواق العالمية.

من جانبها، قالت آمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، إن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشركة استعرضت خلال المنتدى نموذجاً لمصنع الذكاء الاصطناعي يجمع بين حلول الطاقة والتبريد والشبكات والرقاقات، بما يعزز كفاءة التصميم والتشغيل والمرونة.

وأكد ستيليانوس لامبرو، المؤسس المشارك لشركة "ذا دويرز"، أن المنتدى أتاح لمؤسسي الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم عرض مشاريعهم وخططهم للنمو أمام المستثمرين وقادة الأعمال، وبحث فرص التمويل والشراكات والتوسع في أسواق جديدة.

وناقش المنتدى، الذي استضافته واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع شركة "ذا دويرز" في مجمع دبي الرقمي، على مدى يومين، خلال أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل ومنصة نقاشية، فرص التعاون بين منظومات الابتكار العالمية، وتوجيه الاستثمارات وبناء الشراكات الاستراتيجية ودعم توسع الشركات الناشئة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتناولت جلسات المنتدى آليات تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجات قابلة للتوسع، وفرص الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في قطاعات الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

كما ناقشت الجلسات فرص نمو الشركات الناشئة في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب استراتيجيات التوسع الدولي، والجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي السيادي، وتطوير نماذج أعمال تحقق التوازن بين الإيرادات وتكاليف التشغيل.

وضمن البرنامج المصاحب للمنتدى، استضاف مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون هاكاثون "صوت الواحة" للذكاء الاصطناعي الصوتي، بالتعاون مع شركة "إليفن لابز"، بمشاركة 40 مطوراً توزعوا على تسعة فرق، عملت سبعة منها على تطوير حلول صوتية لروبوت شبيه بالبشر، فيما طور الفريقان الآخران حلولاً برمجية.

وركز الهاكاثون على تطوير تطبيقات لإرشاد الزوار وتقديم المساعدة باللغتين العربية والإنجليزية وتعريف رواد الأعمال بإجراءات تأسيس الشركات، واختبرت الفرق نماذجها الأولية في بيئة تشغيل فعلية.

وفاز فريق "971" بالمركز الأول عن مشروعه للمساعدة الصوتية للزوار، الذي حصد أيضاً جائزة اختيار لجنة التحكيم لأفضل تطبيق مبني باستخدام تقنيات "إليفن لابز"، فيما حل فريق "Inner Haven" ثانياً، وفريق "Deception" ثالثاً.