أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أصدرت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقريرها الجديد بعنوان "القيادة الذاتية من المستوى الرابع: الفرص والتحديات"، الذي يبحث في المقومات اللازمة للانتقال بخدمات التنقل ذاتي القيادة إلى مرحلة التشغيل التجاري واسع النطاق، ويسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التنقل الذكي وذاتي القيادة.

ويسلط التقرير الضوء على تجربة أبوظبي بوصفها إحدى الأسواق الرائدة في اعتماد خدمات التنقل ذاتي القيادة من المستوى الرابع، مستندةً إلى نهج تدريجي يجمع بين تطوير القدرات التشغيلية ووضع الأطر التنظيمية وتحديد المستهدفات طويلة الأمد.

وتسعى أبوظبي إلى أن تشكل الرحلات عبر وسائل النقل ذاتي القيادة 25% من إجمالي رحلات النقل العام بحلول عام 2040.

وتبرز تجربة أسطول "TXAI" التابع لـ"سبيس 42"، الذي انطلق في نوفمبر 2021 لتوفير خدمات التنقل ذاتي القيادة في جزيرتي ياس والسعديات ومطار أبوظبي، مثالاً عملياً على هذا النهج فحتى أكتوبر 2026، قطعت مركبات الأسطول أكثر من 950 ألف كيلومتر دون تسجيل أي حوادث، ونفذت 75 ألف رحلة للركاب، ما أتاح اكتساب خبرات تشغيلية تستند إليها جهود التوسع المستقبلية.

وتضم أبوظبي اليوم 69 مركبة ذاتية القيادة مسجلة توفر خدمات النقل في مناطق مختلفة من أبوظبي وتتكامل هذه الإنجازات مع جهود مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وأبوظبي للتنقل "مركز النقل المتكامل سابقاً"، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة "SAVI" في تطوير أطر الحوكمة اللازمة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشغيلية للانتقال نحو إدارة المركبات وتشغيلها بالكامل عن بُعد، دون الحاجة إلى وجود مشرف بشري داخلها.

ويشير التقرير إلى أن مستقبل التنقل ذاتي القيادة لن يتحدد بمدى تطور تقنيات المركبات وحدها، بل بقدرة المدن والأسواق على إرساء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية للبيانات والاتصال، وأنظمة القيادة الآلية المثبتة الكفاءة، ونطاقات التشغيل المحددة، والأطر التنظيمية الواضحة لترخيص الخدمات، إلى جانب نماذج تشغيلية تحقق الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.

وتكتسب هذه المقومات أهمية متزايدة مع تسارع وتيرة اعتماد خدمات التنقل ذاتي القيادة عالمياً، حيث ارتفع عدد المدن التي توفر خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة على نطاق تجاري من 10 مدن في عام 2024 إلى 23 مدينة في مايو 2026، من بينها أبوظبي ودبي، فيما يعكس هذا النمو انتقال القطاع تدريجياً من مرحلة اختبار التقنيات إلى مرحلة التركيز على الجدوى التجارية للخدمات وإمكانية توسيع نطاقها.

وساهم التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والخرائط الجيومكانية والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاستشعار، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، في تسريع اعتماد تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، حيث بدأت مدن في الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وسنغافورة وعدد من الدول الأوروبية بتشغيل هذه التقنيات أو اتخاذ خطوات نحو اعتمادها.

إلا أن التقرير يشير إلى أن التقدم التقني وحده لا يكفي لضمان انتشار هذه الخدمات، إذ تشكّل ثقة المستخدم عاملاً حاسماً في اعتمادها ضمن أنماط التنقل اليومية ويرتبط بناء هذه الثقة بقدرة أنظمة القيادة الذاتية على التعامل بأمان مع ظروف الطرق المتغيرة، وكفاءة إدارة أساطيل المركبات والإشراف على عمليات تشغيلها.

ومن المتوقع أن يكتسب القطاع مزيداً من الزخم مع إقبال الأفراد على خدمات التنقل ذاتي القيادة، وتنامي اهتمام الشركات ومشغلي الأساطيل التجارية والصناعية باستكشاف الفرص الاقتصادية التي تتيحها هذه التقنيات.

وفي ظل تزايد الطلب على منظومات متكاملة تدعم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع، تساهم "سبيس 42" في تطوير البنية التحتية التقنية والرقمية اللازمة لهذا القطاع، مستفيدةً من قدراتها في مجالات الذكاء الجيومكاني والخرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات.

وعلى صعيد توسيع نطاق التطبيقات التجارية للقيادة الذاتية، يوفر مشروع "نيكسو -NEXO" ، الذي أسسته "سبيس 42" بالشراكة مع شركة "Autonomous A2Z" الكورية الجنوبية، مساراً لتسريع اعتماد هذه التقنيات من خلال دمج أنظمة القيادة الذاتية في المركبات وإعادة تجهيز المركبات الحالية بها.

كما تعمل "سبيس 42" بالتعاون مع "كور 42" و"مايكروسوفت" على تطوير أول سحابة سيادية للتنقل في دولة الإمارات، بما يتيح استضافة بيانات التنقل وأنظمة القيادة الذاتية وإدارتها ضمن بيئة آمنة داخل الدولة وتتكامل هذه المبادرات مع جهود الشركة بالتعاون مع شركائها لتطوير حلول تعالج المتطلبات التقنية والتشغيلية للتوسع في خدمات التنقل ذاتي القيادة.

ويخلص التقرير إلى أن الانتقال إلى مرحلة التشغيل التجاري واسع النطاق يتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والتنظيمية ومزودي التكنولوجيا ومشغلي الأساطيل والمستثمرين، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية، تتمثل في إثبات سلامة أنظمة القيادة الذاتية وكفاءتها التشغيلية بالاستناد إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس والتحقق، وتحسين اقتصاديات تشغيل الخدمات بما يدعم استدامة تقديمها على نطاق تجاري، وتيسير تطبيق نماذج التشغيل المعتمدة في مناطق جديدة والحد من المتطلبات التقنية والتشغيلية المصاحبة للتوسع الجغرافي.

ويقدم تقرير "القيادة الذاتية من المستوى الرابع: الفرص والتحديات" لصنّاع السياسات والجهات التنظيمية ومشغلي الأساطيل والمستثمرين رؤية حول سبل بناء منظومة متكاملة للتنقل ذاتي القيادة، قادرة على مواكبة التطور التقني وتحويله إلى خدمات مستدامة ومجدية تجارياً.