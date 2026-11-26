أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أعلن مهرجان الشيخ زايد، المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، عن استضافة العروض الجوية لفريق "فرسان الإمارات" خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 2 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن احتفالات المهرجان بعيد الاتحاد الـ 55.

ويقيم المهرجان أيضاً على مدار خمسة أيام من 1 إلى 5 ديسمبر برنامجاً حافلاً بالعروض الوطنية والتراثية والفنية والترفيهية، يجسد فرحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع عروض جوية يقدمها فريق "فرسان الإمارات" في سماء الوثبة، تتضمن تشكيلات واستعراضات جوية تعكس مهارة وكفاءة الطيارين الإماراتيين، وتضفي على الاحتفالات طابعاً وطنياً مميزاً، وسط أجواء تجسد معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازات دولة الإمارات.

ويستعد مهرجان الشيخ زايد لتقديم واحد من أكبر برامجه الاحتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، خلال الفترة من الأول إلى الخامس من ديسمبر المقبل، حيث تشهد سماء الوثبة عروضاً بمشاركة خمسة آلاف طائرة درون، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تقام يومياً على مدار خمسة أيام متتالية.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي مشاركة عشرات الفرق التراثية والشعبية، وفرقة موسيقى الشرطة، وقافلة تراثية تضم الخيول والإبل والفرق الشعبية، إلى جانب مجموعة واسعة من العروض الفنية والفلكلورية والاستعراضية التي تقدمها الفرق المحلية والدولية، ضمن برنامج يومي متكامل يحتفي بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي، ويعكس التنوع الثقافي الذي يتميز به المهرجان.

وتمهيداً لانطلاق احتفالات عيد الاتحاد، يستعد مهرجان الشيخ زايد لاستقبال زواره خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي، ببرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية والمنافسات الشبابية والعروض الجماهيرية، تتصدرها عروض الألعاب النارية مساء يومي الجمعة والسبت، للأسبوع الثالث على التوالي.

وتقام عروض الألعاب النارية عند الساعة العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت، حيث تضيء سماء الوثبة بتشكيلات وألوان متنوعة، في واحدة من أبرز الفعاليات الجماهيرية التي يترقبها زوار المهرجان أسبوعياً.

وعقب النجاح الجماهيري الذي حققته "ليلة الكاستم شو" السبت الماضي، يستضيف المهرجان، يوم السبت 28 نوفمبر، النسخة الثانية من الفعالية، بمشاركة أكثر من 80 سيارة، في أمسية تجمع عشاق السيارات المعدّلة والدراجات النارية، وتمتد من الساعة الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من المنافسات والتحديات، تشمل تحديات أنظمة الصوت والإضاءة والمحركات، وسباقات المحاكاة "Sim Race"، وتحديات صناع المحتوى، إلى جانب عرض للدراجات النارية حول نافورة الإمارات، وتقديم جوائز كبرى للفائزين في المنافسات المختلفة.

وتتيح الفعالية للجمهور فرصة التعرف إلى أحدث ابتكارات تعديل السيارات، ومتابعة المنافسات والعروض عن قرب، في أجواء تجمع بين شغف المحركات والترفيه والتفاعل الجماهيري.

وعلى مدار ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، يستضيف مهرجان الشيخ زايد فعالية "قرب" الشبابية، بمشاركة نحو 50 منصة متنوعة، تجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، وتشمل المقاهي والعطور والبخور والإكسسوارات وغيرها من المنتجات والمشاريع الشبابية، بما يتيح لأصحابها فرصة التواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بمنتجاتهم.

وتشكل بطولة "سين جيم" إحدى أبرز محطات الفعالية، حيث يتنافس 32 فريقاً، يضم كل منها أربعة لاعبين، بإجمالي 128 مشاركاً، في تحديات تختبر الذكاء والمعرفة وسرعة البديهة، وتقام على المسرح بحضور الجماهير، فيما يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وتجمع فعالية "قرب" بين التسوق والضيافة والمشاريع الإبداعية والمنافسات الترفيهية، بما يوفر تجربة متكاملة للشباب والعائلات، ويدعم حضور المشاريع الشبابية ضمن أجندة المهرجان.

كما يمكن للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع الاستمتاع بعروض نافورة الإمارات، والاستعراضات الفنية والفلكلورية، وزيارة الأجنحة المحلية والدولية، والتعرف إلى ثقافات الشعوب وموروثها، إلى جانب خيارات التسوق والمأكولات والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد استعداداته لاستقبال زواره خلال احتفالات عيد الاتحاد، عبر برنامج يجمع بين العروض الجوية والفعاليات الوطنية والتجارب الثقافية والتراثية والترفيهية، ليشكل المهرجان وجهة رئيسية للعائلات والمواطنين والمقيمين والسياح للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.