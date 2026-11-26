عجمان في 26 نوفمبر/ وام / حصل مركز شرطة النعيمية الشامل التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان على تصنيف "6 نجوم" ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية 2026، وذلك وفق نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز الخدمات الاتحادية لعام 2026، في إنجاز يعكس جهود المركز في تطوير الخدمات الشرطية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن هذا الإنجاز يجسد حرص القيادة العامة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تقديم خدمات حكومية رائدة تجعل الإنسان محور التطوير وغايته.

وثمّن سعادته دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤكداً دور هذا الدعم والتوجيهات في تطوير منظومة الخدمات الشرطية وتمكين فرق العمل من الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأعرب عن اعتزازه بفرق العمل في المركز، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا التصنيف تكمن في أثره الملموس على المتعاملين، من خلال سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح إجراءاتها وسرعة إنجاز المعاملات.

وقال إن القيادة العامة تحرص على تعزيز هذه المكتسبات باستمرار عبر الاستماع إلى المتعاملين وقياس أثر التحسينات على تجربتهم، مشيراً إلى أن نتائج مؤشر "نبض المتعامل" عكست مستوى التميز الذي توّجه تصنيف 6 نجوم، إذ بلغت نسبة سعادة المتعاملين 99%، فيما حققت تجربة المتعامل نتيجة 100%.

من جانبه، أكد الرائد راشد بن حمدان النعيمي، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة العمل بالمركز وحرصه على تقديم تجربة خدمية متميزة، مشيراً إلى تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات سرعة تقديم الخدمة، حيث بلغ متوسط زمن إنجاز الخدمة دقيقة واحدة و36 ثانية، فيما لم يتجاوز متوسط زمن الانتظار 36 ثانية.

وأوضح أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل موظفيه وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات، من خلال مبادرات نوعية تشمل "أكاديمية النجوم الافتراضية" و"مختبر تجربة المستخدم" و"فرسان الإيجابية"، إلى جانب توفير خدمات تراعي احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتخصيص غرفة لأصحاب الهمم من ذوي طيف التوحد، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات وتعزيز جودة تجربتهم.