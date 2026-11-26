دبي في 26 نوفمبر/ وام / شهدت منافسات السباق التمهيدي الثاني للنسخة الثامنة من ماراثون اليوم الوطني للأجانب، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ضمن دورة الدستور، مشاركة 42 متسابقاً ومتسابقة من 30 جنسية، في إطار جهود المركز للتعريف بالموروث الإماراتي وتعزيز التواصل الثقافي بين مختلف شعوب العالم.

وتنافس المشاركون خلال ثلاثة أشواط، امتد كل منها لمسافة 1200 متر، توزعت على فئات السيدات "عام"، والرجال "عام"، و"وزن الفردة"، وسط حضور جماهيري متنوع الجنسيات.

وأسفرت منافسات الشوط الأول، المخصص لفئة السيدات، عن فوز الألمانية جيسا الكي بالمركز الأول، والبرازيلية ريناتا كونرادو بالمركز الثاني، والإيطالية مونيكا بالمركز الثالث.

وتصدر الكندي اسكندر أحمد منافسات الشوط الثاني، المخصص لفئة الرجال، فيما حل الهندي فتين فيصل ثانياً، والكولومبي ديفيد ليزمس ثالثاً، بينما أحرزت الإماراتية لطيفة محمد الأشخري المركز الأول في الشوط الثالث، المخصص لفئة "وزن الفردة"، تلتها النمساوية أيرس أورتنر في المركز الثاني، والبريطانية ريتشل ستراتون في المركز الثالث.

وتم تتويج الفائزين بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك، مدير إدارة الفعاليات في المركز، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، وسعيد حميد الرزي الشامسي، من نادي دبي لسباقات الهجن.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك أن اتساع نطاق المشاركة في الماراثون يعكس قدرة الثقافة الإماراتية على بناء روابط إنسانية مع مختلف شعوب العالم، مشيراً إلى أن إقبال المشاركين من 30 جنسية على تعلم إحدى أعرق الرياضات التراثية الإماراتية وإتقان مهاراتها يعزز ارتباطهم بالمجتمع وفهمهم لقيمه وعاداته وتقاليده.

وأضاف أن الماراثون يوفر مساحة مشتركة للتعارف والتنافس وبناء الصداقات بين المشاركين على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم، ويسهم في التعريف بالهوية الإماراتية وترسيخ حضور الموروث الوطني جسراً للتواصل الحضاري والإنساني.

وثمّن جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والقيادة العامة لشرطة دبي ونادي دبي لسباقات الهجن، ودورها في إنجاح الماراثون، مؤكداً أهمية التكامل المؤسسي في صون الموروث الإماراتي وتعزيز استدامته ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وشكل السباق التمهيدي الثاني محطة لإعداد المشاركين وتعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية، استعداداً لمشاركتهم في مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026، يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الحالي، بميدان الوثبة في أبوظبي، وصولاً إلى الماراثون الرئيسي المقرر في يناير 2027.