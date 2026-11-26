أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن وقوف الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.