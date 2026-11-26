العين في 26 نوفمبر/ وام / أكّد منصور المنعي من هيئة زايد لأصحاب الهمم أن مشاركة الهيئة في النسخة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين تجسّد التزام الهيئة بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم الفاعل في كبرى الفعاليات والمنصات المجتمعية والمهنية.

وأوضح المنعي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الهيئة تشارك في المعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات التي أبدعتها أنامل أصحاب الهمم داخل الورش التابعة للهيئة، وذلك عقب برامج متكاملة من التدريب والتعليم حول آليات الإنتاج والتنفيذ وصولاً إلى منتج نهائي يلبّي تطلعات الجمهور والزوار والمرتادين، حيث يضم جناح الهيئة أكثر من 30 منتجاً صُنعت بأيدي أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن أبرز ما يميّز المشاركة هو التواجد المباشر لأصحاب الهمم في قلب التجربة التفاعلية، بوصفهم العنصر الرئيسي في هذه العملية، حيث يتولّون تعريف الزوار والجمهور بآلية صناعة هذه المنتجات، مستعرضين إمكانياتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم الذاتية.

وأضاف أن الهيئة حرصت على تنظيم ورش عمل حية تشمل الخياطة، والسدو، والطباعة، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور ومرتادي المعرض للتفاعل المباشر، والاطلاع عن قرب على أساليب العمل وكيفية إنتاج وتجهيز المنتجات خطوة بخطوة، إلى جانب توفير مشاركة خاصة للزوار تشمل القهوة، ومنتجات النحل، والشوكولاتة.

وأكد المنعي أن الهدف الأسمى من هذه المشاركة يتمثّل في ترسيخ الدور المحوري لأصحاب الهمم بوصفهم ركيزة أساسية في المجتمع، وإيصال رسالة واضحة للجمهور حول قدراتهم العالية وجاهزيتهم التامة للانخراط والمنافسة في سوق العمل، وهو ما تعكسه مشاركتهم الفاعلة في المحافل الكبرى.