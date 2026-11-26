الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / احتفى معهد الشارقة للتراث اليوم بعيد الاتحاد الـ55 في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز من خلال برنامج احتفالي متنوع جمع بين الفعاليات الوطنية والعروض التراثية والفنون الشعبية والمبادرات المجتمعية.

حضر الاحتفال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد ومديري الإدارات ونخبة من الباحثين والمهتمين بالتراث وضيوف المعهد في مشهد جسّد عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بمسيرة اتحاده وإنجازاته الحضارية.

وأكد الدكتور المسلم أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مآثر الآباء المؤسسين ونستلهم من رؤيتهم الحكيمة وإرادتهم الصلبة قيم الوحدة والتلاحم والعطاء التي أرست دعائم دولة أصبحت نموذجاً في التقدم والنهضة والإنجاز.

وأشار إلى أن الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي وصون عناصره وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال مسؤولية وطنية وثقافية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء وتضمن انتقال هذا الإرث الحضاري الأصيل إلى الأجيال القادمة في ظل القيادة الرشيدة.

واستُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني بمشاركة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أعقبه عرض مميز للخيالة بمشاركة نادي أعيان للفروسية جسّد أصالة الفروسية العربية ومكانتها في الوجدان الإماراتي.

وشهدت الفعاليات عروضاً للفنون الشعبية قدمتها فرقة الشارقة الوطنية وفرقة زينة الشارقة حيث تناغمت الأهازيج والإيقاعات التراثية مع أجواء المناسبة في لوحة احتفالية استحضرت الموروث الشعبي الإماراتي وما يحمله من قيم الأصالة والتلاحم والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتضمن البرنامج معرضاً فنياً بعنوان "نبض الوطن" و ركن للقهوة الإماراتية ومسابقات تفاعلية وورشة عمل فنية وركن للتصوير أتاحت للحضور التفاعل مع مختلف مكونات الاحتفالية وتوثيق لحظاتها.

وشهدت المناسبة مشاركة الأسر المنتجة وعدد من المشاريع المحلية فضلاً عن مشاركة "تكوين" التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في حضور يعكس تنوع الطاقات الإبداعية والمبادرات المجتمعية ويبرز أهمية الشراكة المجتمعية في إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز أجوائها.

وتجسد هذه الاحتفالية حرص معهد الشارقة للتراث على المشاركة الفاعلة في إحياء المناسبات الوطنية انطلاقاً من رسالته في صون التراث الثقافي الإماراتي والتعريف به وتعزيز حضوره في الحياة المجتمعية وترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية بما يواكب مسيرة الاتحاد ويصون ذاكرة الوطن وإرثه الأصيل للأجيال القادمة.