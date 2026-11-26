العين في 26 نوفمبر/ وام / يجد زوار معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 بين أجنحة تعرض صقور الشاهين والحر والجير، وأخرى تستعرض مركبات التخييم المتنقلة وسيارات الدفع الرباعي المخصصة لعبور الكثبان، ما يعينهم على التخطيط لرحلتهم البرية المقبلة مع اعتدال الأجواء وبدء موسم التخييم.

وتقام الدورة الثانية من المعرض برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين حتى 29 نوفمبر وتجمع 1,020 عارضاً وعلامة تجارية من 50 دولة، بزيادة 17% مقارنة بالدورة الأولى، فيما توسعت مساحة العرض بنسبة 46% لتبلغ 35 ألف متر مربع، تتوزع عليها قطاعات المعرض الـ14.

وفي أجنحة الصيد والتخييم، يستطيع الزائر مقارنة تجهيزات الرحلات البرية وسؤال المختصين عن المعدات الملائمة لوجهته، سواء كان يستعد لقضاء ليلته الأولى في الصحراء أو يخطط لرحلة تمتد أياماً وفي الأجنحة المخصصة للمركبات، تتنوع الخيارات بين الدراجات رباعية العجلات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، ومركبات التخييم المتنقلة والكرافانات المجهزة للرحلات الطويلة.

وفي قطاع الصقارة، يشاهد الزائر صقور الشاهين والحر والجير عن قرب، ويتعرف إلى أدوات يستخدمها الصقار في التعامل مع طيره وتدريبه، من البرقع والقفاز إلى الملواح.

وتجاور هذه الأدوات أجهزة التتبع بنظام تحديد المواقع، فيما تتيح الأجنحة للناشئة فرصة التعرف إلى مهارات الصقارة وتقاليدها المتوارثة في دولة الإمارات.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وتتوفر تفاصيل الزيارة عبر www.aaihex.com/ar.