العين في 26 نوفمبر/ وام / أكدت فاطمة الحميري، محلل في هيئة البيئة في أبوظبي، أن مشاركة الهيئة في معرض العين للصيد والفروسية تسلط الضوء على توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي لدى الزوار بمختلف فئاتهم.

وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن جناح الهيئة يستعرض مجموعة من النباتات المحلية الخاصة بمدينة العين، مشيرةً إلى أن العين تحتضن نحو 75% من أنواع النباتات الموجودة في إمارة أبوظبي كما يبرز الجناح جهود الهيئة العلمية والفنية في استزراع وإكثار النباتات النادرة والمهددة التي لم يتبقَّ منها سوى بذرة أو بذرتين، في إطار حماية التنوع البيولوجي المحلي.

وأضافت أن الزوار يمكنهم الاطلاع عن قرب على مركبة المراقبين البيئيين، موضحة أن المراقبين البيئيين يتمتعون بـالسلطة القضائية لضبط المخالفات البيئية وتحريرها، ومن أبرزها قطع النباتات دون تصريح وترك الحيوانات السائبة وجرف التربة من دون ترخيص.

وأشارت الحميري إلى أن مشاركة الهيئة تتضمن أيضاً تعريف الجمهور بشروط ومواسم استخراج تصاريح الصيد خلال موسم الصيد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الصيد المستدام والالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة.

ودعت جمهور المعرض إلى زيارة جناح هيئة البيئة في أبوظبي للاستفادة من البرامج التوعوية والتعرف على جهود حماية البيئة، مؤكدةً أن الزوار سيحصلون على هدية بيئية تضم ثلاث شتلات من الأشجار المحلية الأصيلة، بواقع شتلة غاف وشتلة سمر وشتلة سدر.