دبي في 26 نوفمبر/ وام / أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عُمان، مدير وكالة التجارة الإيطالية، أن إيطاليا تستحوذ على 50% من سوق اليخوت فائقة الفخامة "السوبر يخت" في الإمارات، وتحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول الموردة لليخوت والقوارب إلى الدولة، بحصة بلغت 19% من إجمالي وارداتها من هذه المنتجات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

وقال سولداني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش معرض دبي العالمي للقوارب 2026، إن قيمة الصادرات الإيطالية من اليخوت والقوارب إلى السوق الإماراتية تبلغ نحو 20 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، بما يعكس نمو العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد أن أهمية معرض دبي العالمي للقوارب تتجاوز نطاق السوق المحلية، إذ تتخذ الشركات الإيطالية من دبي مركزاً استراتيجياً وبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة، فضلاً عن دور المعرض في استقطاب أحدث الابتكارات والتقنيات البحرية العالمية.

وقال إن وكالة التجارة الإيطالية تشارك في دورة العام الحالي من المعرض، الذي يقام في دبي هاربر خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، بجناح وطني يضم 15 شركة إيطالية متخصصة، تستعرض حلولاً وتقنيات تعكس ثلاثة توجهات رئيسية تشهدها الصناعة البحرية عالمياً، تتمثل في تنامي الطلب على اليخوت فائقة الفخامة، وتعزيز الاستدامة، والابتكار المدعوم بالبحث والتطوير.

وأوضح أن الشركات المشاركة تستعرض منظومة متكاملة من الحلول تشمل المواد المتخصصة والتقنيات البحرية وأنظمة إدارة الطاقة، بما يسهم في خفض الانبعاثات على متن اليخوت وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب استخدام مواد مبتكرة أخف وزناً وتطوير حلول تدعم الاقتصاد الدائري.

ولفت سولداني إلى أن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية في معرض دبي العالمي للقوارب 2026 تكتسب أهمية خاصة، بالتزامن مع احتفال الوكالة بمرور 100 عام على تأسيسها في عام 1926، ودورها في الترويج للمنتجات والصناعات الإيطالية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوكالة خصصت ضمن مشاركتها معرضاً يستعرض مسيرتها التاريخية على مدى قرن من الزمن، في إطار سلسلة من الفعاليات المصاحبة للمعارض التجارية الدولية احتفاءً بهذه المناسبة، مؤكداً أن دبي تمثل منصة مثالية للاحتفاء بهذه المئوية، لما تتمتع به من مكانة عالمية في قطاع التجارة والأعمال.

وأضاف أن إيطاليا تتمتع بمكانة ريادية عالمية في قطاع الصناعات البحرية وتصنيع اليخوت والقوارب، إذ تبلغ قيمة القطاع نحو 10 مليارات، ويعمل أكثر من 180 ألف شخص ضمن سلاسل التوريد المرتبطة به، فيما يتجه نحو 90% من إنتاج قطاع بناء القوارب واليخوت الإيطالي إلى الأسواق العالمية، وتعد الإمارات إحدى أسواقه الرئيسية.

وأوضح أن القدرات التنافسية للصناعة الإيطالية تستند إلى خبراتها في تصنيع اليخوت حسب الطلب، وتطوير التقنيات المستخدمة على متنها، والتصميم الداخلي والتشطيبات واستخدام المواد عالية الجودة، بما يعزز ريادتها في قطاع اليخوت الفاخرة وفائقة الفخامة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات البحرية الإيطالية يسجل معدلات نمو تقترب من خانة العشرات، متوقعاً تسارع وتيرة نموه خلال عام 2026، بدعم من الطلب في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في هذه الأسواق خلال عام 2027 والأعوام المقبلة.

وأوضح سولداني أن وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي للصناعات البحرية "كونفيندوستريا ناوتيكا"، تتبنى استراتيجية تستهدف ثلاث فئات رئيسية، تشمل مصنعي اليخوت والقوارب، والمشترين خصوصاً في قطاع اليخوت فائقة الفخامة، والشركات العاملة ضمن مختلف مراحل سلاسل التوريد، بما فيها تحديث اليخوت القائمة وصيانتها وتصنيع المعدات والتجهيزات البحرية.

ولفت إلى أن إيطاليا تمتلك منظومة متكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير حلول تجمع بين الجودة والاستدامة والابتكار، فيما يمثل معرض دبي العالمي للقوارب إحدى أبرز المنصات الدولية لتنفيذ استراتيجية الوكالة وتعزيز حضور الصناعات البحرية الإيطالية عالمياً.