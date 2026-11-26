الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / شارك نادي الحمرية الثقافي الرياضي في احتفالات عيد الاتحاد الـ55 للدولة المقامة في قرية التراث في مدينة الحمرية وتستمر حتى بعد غد السبت.

حضر الحفل سلطان الشامسي، أمين السر العام بالنادي، الذي تفقد ركن النادي، واطلع على فقراته المتنوعة، التي جمعت بين الأنشطة الوطنية والترفيهية، إلى جانب تنظيم مسابقات وتقديم جوائز للزوار.

واستقطب ركن نادي الحمرية إقبالا كبيرا من زوار قرية التراث، الذين تفاعلوا مع الفقرات والأنشطة المقدمة، في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد سلطان الشامسي أن مشاركة النادي في احتفالات "عيد الاتحاد" الـ55، واجب وطني، مؤكدا أهمية المشاركة في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى منتسبيه والمجتمع المحلي.