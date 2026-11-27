أبوظبي في 27 نوفمبر /وام/ يشارك 255 لاعباً غداً في مهرجان «عيد الاتحاد» للجودو والمصارعة، الذي يقام على صالة اتحاد الإمارات للجودو بمنطقة بني ياس شرق، ضمن الفعاليات المجتمعية المشتركة بين اتحادي الجودو والمصارعة، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.





وأعلنت اللجنة المنظمة أن المهرجان يجمع نخبة من جيل المستقبل، بحضور أولياء أمور اللاعبين، في أجواء احتفالية تعكس المناسبة الوطنية، مشيرة إلى أن قائمة المشاركين تضم 135 لاعباً من اتحاد المصارعة لفئة تحت 17 عاماً، و120 لاعباً من اتحاد الجودو لفئة تحت 15 عاماً.





وأكدت اللجنة اكتمال جميع الترتيبات الفنية، وإنجاز عمليات تسجيل اللاعبين استعداداً لانطلاق المنافسات، حيث تقام الأدوار التمهيدية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، على أن تنطلق النهائيات وحفل التتويج من الخامسة وحتى السابعة مساءً.