أبوظبي في 27 نوفمبر /وام/ حقّقت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، تقدماًملحوظاً في خدمة التفتيش المرئي عن بُعد، التي أطلقتها عام2025 بهدف تسريع وتسهيل بدء الأعمال وممارستها، وتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح المنظمة،وترسيخ ثقة المستثمرين.

وأظهرت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) أن زيارات التفتيش عبرالخدمة خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر 2026 شملت 14,884منشأة اقتصادية في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس دور خدمة التفتيش المرئي عن بُعد في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها.

وارتفع عدد الزيارات عبر خدمة التفتيش المرئي عن بُعد بنسبة 74.6% في الفترة من يونيو إلى نهاية أكتوبر 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد إطلاق الخدمة، ما يؤكد زيادة الاعتماد على هذه الوسيلة في الزيارات التفتيشية بهدف تسريع وتسهيل بدء الشركات لمزاولة أعمالها مع المحافظة على أعلى المعايير الخاصة بالالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وتسهم زيادة نسبة الزيارات الرقابية عبر خدمة التفتيش المرئي عن بُعد في تحقيق أهداف مبادرات أبوظبي نحو بناء منظومة اقتصادية متكاملة تتيح للمستثمرين سرعة وسهولة تأسيس أعمالهم وممارستها وتطويرها من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية، وتوظيف التقنيات لتوفير تجربة أكثر مرونة وسلاسة. وتعد هذه الخدمة إضافة مهمة حيث تسرع عملية إصدار نتائج التفتيش إلكترونياً، ما يسهم في زيادة كفاءة الرقابة، وبناء بيئة أعمال مرنة تعزز النمو.

و يدعم التفتيش المرئي عن بُعد تطوير تجربة المستثمرين من خلال تمكينهم من التواصل المباشر مع المفتشين، واستكمال المتطلبات التنظيمية المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي بسرعة لبدء ممارسة أعمالهم، فضلاً عن رفعمستويات المعرفة بالإجراءات، وهو ما يعزز الامتثال للتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): «تؤكد البيانات الخاصة بخدمة التفتيش المرئي عن بُعد خلال الفترة الماضية التزامنا بتسريع وتسهيل بدء وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي عبر تطوير حلول ملائمة مع ضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح التنظيمية التي تعزز الثقة في بيئة الأعمال وترسخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة لجذب المواهب والأعمال والاستثمارات».

وأضاف سعادة المنصوري: «يمثل تطوير الأطر والحلول التنظيمية والرقابية عنصراً أساسياً في تعزيز جاذبية أبوظبي، وهو ما يدفعنا لمضاعفة جهودنا لتوفير بيئة أعمال مرنة وموثوقة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزز قدرة الإمارة على تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة».

ويشكل التفتيش أداةً مهمة لضمان التزام المنشآت الاقتصادية بالتشريعات واللوائح التي تُعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في منظومة الأعمال، حيث تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في الإمارة لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية.