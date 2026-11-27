العين في 27 نوفمبر/وام/اختُتم اليوم الثالث من الدورة الثانية لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، مسجلاً أعلى إقبال للزوار حتى الآن، مع مواصلة الجمهور استكشاف برنامج متنوع يحتفي بالتراث الإماراتي والصقارة والفروسية والأنشطة الخارجية.

ويقام المعرض برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ويجمع في دورته الثانية 1,020 عارضاً وعلامة تجارية من الإمارات والعالم. ويوفر منصة تتيح للشركات المشاركة عرض أحدث منتجاتها وخدماتها، ويمنح الزوار فرصة التعرف إلى التقاليد والمهارات والصناعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة الخارجية.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، المعرض بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويواصل المعرض تعزيز دوره في صون التراث الثقافي الإماراتي وتقديمه بأسلوب يجذب الأجيال الشابة والعائلات. ومن خلال ما يجمعه من عروض ثقافية وتجارب تعليمية ومسابقات وفرص تجارية، يدعم الحدث مكانة العين وجهةً للفعاليات الكبرى المتجذرة في الهوية الوطنية للدولة وتقاليدها.

وقدمت القطاعات الـ14 للمعرض، التي تضم 1,020 عارضاً وعلامة تجارية محلية وإقليمية ودولية، منصة عرض شاملة للزوار في مجالات الصيد والفروسية والترفيه في الهواء الطلق والتراث الثقافي والصناعات ذات الصلة.

واستمتع الزوار على مدار اليوم بمجموعة من التجارب الثقافية والتفاعلية التي تُحيي التقاليد الإماراتية. ويجمع البرنامج بين التعليم والترفيه لزوار من مختلف الأعمار، ويتيح استكشاف الممارسات التراثية، وكيفية الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

يقدم جناح نادي صقاري الإمارات للزوار تجارب تفاعلية وفرصة لتعلم تقاليد الصقارة وموروثها الثقافي العريق من خلال مجموعة من العروض والأنشطة الحية. وتشمل أبرز الفعاليات عروضاً للصقور وكلاب السلوقي، إلى جانب ركن الحظيرة والضيافة التراثية الذي يجسد ملامح الضيافة الإماراتية الأصيلة، ويستضيف مسابقة آداب القهوة العربية التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث.

وشهدت مسابقة تقاليد القهوة العربية مشاركة قوية من الشباب، ما يعكس استمرار ارتباطهم بالتراث الإماراتي. وعرض المشاركون معرفتهم بالمراحل التقليدية لإعداد القهوة العربية وتقديمها، بدءاً من اختيار البن وتحميصه وطحنه، وصولاً إلى تحضيره وتقديمه وفق عادات المجلس الإماراتي. وأبرزت المسابقة، عبر تجربة شيقة وتعليمية، القهوة العربية رمزاً راسخاً للكرم والضيافة والترابط الاجتماعي، وأسهمت في تمكين الأجيال الشابة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للحفاظ على هذه التقاليد ونقلها إلى المستقبل.

كما استكشف الزوار معروضات من معدات الصقارة التقليدية، وتعرفوا إلى مبادرة «حُماة الصقارة» التي تسلط الضوء على دور الأجيال الشابة في صون هذا الموروث الثقافي ونقله. وتضمنت التجارب التفاعلية الأخرى حافلة مدرسة محمد بن زايد للصقارة، التي عرّفت الأطفال بأدوات الصقارة وتشريح الصقر والبرامج التعليمية للمدرسة، إضافة إلى ركن تصوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح للكبار والصغار إنشاء صور تذكارية مخصصة مستوحاة من تراث الصقارة.

وحمل نادي العين الرياضي تاريخه الرياضي العريق إلى المعرض، متيحاً للزوار الاطلاع على أبرز إنجازاته المحلية والقارية. وضم جناح النادي مجموعة من الكؤوس والدروع، من بينها ألقابه في دوري أبطال آسيا ودرع دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب القمصان الرسمية والمنتجات التذكارية. كما استطاع الزوار التسجيل في عضوية النادي، والمشاركة في سحب، والتقاط الصور مع الكؤوس، بما يعكس ارتباط النادي الوثيق بجماهيره ودوره الرياضي والاجتماعي المهم في مجتمع العين.

واختُتم اليوم الثالث بسحب الصقور الذي ينظمه المعرض، وشارك فيه جميع حاملي تذاكر دخوله. وفاز عدد من الزائرين المشاركين بمجموعة من الصقور وجوائز الأنشطة الخارجية، على أن تتواصل السحوبات خلال اليومين الأخيرين من المعرض لمنح الزوار فرصاً إضافية للفوز.

وشهدت فعاليات اليوم أيضاً تحدي المطرقة وتحدي التعلّق، اللذين أضفيا طابعاً تنافسياً على البرنامج، إذ اختبر المشاركون قوتهم وسعوا إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة، مع منح جوائز نقدية للمتصدرين في كل تحدٍ. كما شارك الزوار الصغار في مسابقة «كلك كفو»، وهي مسابقة أسئلة وأجوبة بطابع إماراتي.