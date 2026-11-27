دبي في 27 نوفمبر/وام/ بعد عام على استضافة المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، تواصل دبي البناء على مخرجاته لتعزيز دور المؤسسات الثقافية في التنمية المستدامة. فقد شهد المؤتمر اعتماد ستة قرارات تحدّد أولويات المجلس الدولي للمتاحف للفترة من 2025 إلى 2028، فيما يقدّم مشروع "الغابة المصغّرة" في مدينة إكسبو دبي نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الشراكات الثقافية في حماية التنوع البيولوجي وإشراك الأجيال الناشئة في صون التراث الطبيعي.

وأُقيم المؤتمر من 11 إلى 17 نوفمبر 2025 تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وجاء انعقاده في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ليعزّز حضور الإمارة في الحوار الثقافي العالمي، ويجمع على أرضها قيادات المؤسسات المتحفية وصُنّاع القرار والمتخصصين لمناقشة مستقبل القطاع وتبادل الخبرات بشأن دوره في المجتمعات.

وفي إطار احتفاء دبي بالذكرى السنوية الأولى لاستضافة المؤتمر، تواصل "الغابة المصغّرة" نموّها، لتشكل امتداداً حياً لإرث هذا الحدث العالمي، وتجسد انتقال الأفكار والرؤى التي طرحها المؤتمر إلى حيز التطبيق. حيث يعكس المشروع حرص دبي على ترسيخ ثقافة التعاون، وتوسيع نطاق الشراكات، وتوظيف المعرفة والابتكار في خدمة المجتمع وحماية البيئة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

واستقطب "آيكوم دبي 2025"، الذي أُقيم تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، أكثر من 5,500 متخصص في قطاع المتاحف من مختلف أنحاء العالم. وشمل برنامجه أكثر من 180 جلسة وورشة عمل وحلقة نقاشية، تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي "قوة الشباب" و"التراث غير المادي" و"التقنيات الحديثة".

وإلى جانب اعتماد القرارات الستة، شهد المؤتمر الإعلان عن مبادرة مشتركة بين المجلس الدولي للمتاحف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المتاحف، وتقديم النسخة الأولى من "جائزة آيكوم للاستدامة". ويوثّق التقرير الختامي للمؤتمر، المتاح باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعه الإلكتروني، هذه المخرجات وما طرحه المشاركون من رؤى لتطوير الممارسات المتحفية وتعزيز الشمولية ودعم التنمية الثقافية المستدامة.

وبهذه المناسبة أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ "آيكوم دبي 2025"، أن إرث "آيكوم دبي 2025" يتواصل من خلال شبكة العلاقات والشراكات التي أسهم في تأسيسها، وما أتاحه من أفكار ورؤى مشتركة يتم تطويرها والبناء عليها، وقالت: "بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر، تجسد "الغابة المصغرة" امتداداً حياً لهذا الإرث، وتعكس أهمية تضافر جهود أفراد المجتمع، وتحملهم المسؤولية المشتركة تجاه حماية تراثنا وبيئتنا، حيث تتيح لهم هذه المبادرة فرصة تعزيز ارتباطهم بالطبيعة، والمساهمة في خدمة مجتمعهم، والتعرف إلى أثر ممارساتهم في حماية البيئة وصون مواردها"، لافتةً إلى ضرورة توطيد التعاون والعمل المشترك لرفع مستوى وعي الجمهور بأهمية المحافظة على ما نمتلكه من إرث ثقافي وطبيعي، وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة.

ويُعد مشروع "الغابة المصغرة" إحدى أبرز المبادرات التي تجسد الأثر المستدام لـ "آيكوم دبي 2025"، حيث أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، بالتعاون مع "تيرّا" في مدينة إكسبو دبي، وبمشاركة مجموعة من طلبة المدارس في عمليات الزراعة والتشجير، ليشكّل المشروع رمزاً حياً للقيم التي تبناها المؤتمر، من خلال الجمع بين صون التراث الثقافي، والمسؤولية البيئية، وإشراك الأجيال الناشئة، وتقديم نموذج عملي لأساليب تحويل الأفكار والرؤى المطروحة في اللقاءات الثقافية العالمية إلى مبادرات مؤثرة ومستدامة على المدى الطويل. حيث استلهم المشروع "منهجية مياواكي" التي تم تكييفها لتتناسب مع الظروف المناخية الجافة المحلية، وتضم الغابة أكثر من 25 نوعاً من النباتات المحلية، من بينها أشجار الغاف والسدر والسمر والأراك، بما يسهم في دعم التنوع البيولوجي، وتكوين نظام بيئي حضري قادر على التكيف مع الظروف المناخية. ويجسد المشروع ارتباط دولة الإمارات الوثيق ببيئتها الطبيعية، وأهمية نقل المعارف والخبرات البيئية المتوارثة إلى الأجيال القادمة.

وخلال عامها الأول، سجلت "الغابة المصغرة" نتائج مشجعة تعكس نمو وتطور نظامها البيئي، تمثلت في النمو الطبيعي لـ 11 نوعاً نباتياً جديداً لم تكن ضمن النباتات التي تم زراعتها في البداية، ما يعكس توافر الظروف الملائمة لتعزيز التنوع البيولوجي. كما ظهرت مؤشرات أخرى على تطور النظام البيئي للغابة، مع رصد وجود فطر على سطح التربة، ما يشير إلى نشاط فطري في التربة، يخضع لمراقبة علمية مستمرة. واعتمد المشروع نظاماً للري بالتنقيط تحت سطح التربة، يعمل في منطقتين تخضع كل منهما للمراقبة بصورة مستقلة، بما يساعد على قياس استهلاك المياه بدقة أكبر. واستخدمت "تيرّا" أيضاً غطاءً عضوياً مستخلصاً من الأعشاب المحلية، يسهم في الحفاظ على رطوبة التربة وتوفير بيئة ملائمة لنمو النباتات. وفي هذا الإطار، تسهم عمليات الرصد البيئي المستمرة وتحليل التربة في تقييم التغيرات التي تطرأ على الغطاء النباتي وظروف التربة، وتوفير بيانات علمية تساعد على فهم دور النباتات المحلية وأساليب التجدد الطبيعي في دعم التنوع البيولوجي، والاستفادة من هذه البيانات في تطوير مبادرات التشجير الحضري مستقبلاً، سواء في دبي أو غيرها من المناطق ذات المناخ الجاف.

وتعكس "الغابة المصغرة" عمق الشراكة الاستراتيجية بين "دبي للثقافة" ومدينة إكسبو دبي، وحرص الجانبين على دعم المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة، عبر مبادرات مشتركة تربط الثقافة بالابتكار والاستدامة. ويعبر المشروع، بما يتضمنه من معارف بيئية متوارثة وتقنيات حديثة، عن أهداف مؤتمر "آيكوم دبي 2025" وتطلعاته نحو تعزيز دور المؤسسات الثقافية في دعم التنمية وإحداث تأثير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.