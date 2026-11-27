عجمان في 27 نوفمبر/وام/شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط عجمان، انطلاق مهرجان الألعاب الشاطئية، الذي تنظمه الدائرة في كورنيش عجمان خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفرق الرياضية في خمس بطولات ضمن أربع ألعاب رياضية، إلى جانب سباق للجري المجتمعي.

ويضم المهرجان بطولات كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، والتكبول، والفوتبولي، حيث استهلت المنافسات صباح اليوم ببطولة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال، فيما تتواصل مساءً منافسات كرة القدم الشاطئية بإقامة أربع مباريات، ضمن برنامج رياضي يمتد على مدار ثلاثة أيام.

وتشهد البطولات مشاركة 16 فريقاً في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال، وثمانية فرق في كل من بطولتي كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، وتسعة فرق في بطولة الفوتبولي، وثمانية فرق في بطولة التكبول.

كما شهدت الفعاليات إقامة سباق الجري المجتمعي على شاطئ عجمان، بمشاركة 200 متسابق من الرجال والسيدات، إلى جانب فئة مخصصة للأطفال، بما يشجع مختلف الفئات العمرية على ممارسة النشاط البدني ويعزز ثقافة الرياضة المجتمعية.

وحرصت دائرة البلدية والتخطيط عجمان على توفير تجربة متكاملة للرياضيين والجمهور، من خلال تخصيص مدرجات لمتابعة المنافسات، وتوفير المرافق والخدمات اللازمة، إلى جانب منطقة للمأكولات والمشروبات وتقديم جوائز للجماهير، بما يعزز التفاعل مع الفعاليات.

وتتواصل منافسات مهرجان الألعاب الشاطئية بعجمان حتى الأحد المقبل، ضمن جهود الدائرة لتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وتعزز جودة الحياة ومكانة عجمان في استضافة الفعاليات الرياضية المتنوعة.