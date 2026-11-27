أبوظبي في 27 نوفمبر /وام/ استعرض باحثون وعلماء ومتخصصون من المؤسسات الأكاديمية والصحية والصناعية في دولة الإمارات، خلال فعالية "شيفرة" (SHIFRA) التي استضافتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اليوم، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم الجينوم وعلوم الحياة والطب الدقيق، ودوره في تطوير البحوث العلمية والحلول الطبية.

وناقشت النسخة الأولى من الفعالية، التي أقيمت تحت شعار "علم الجينوم والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات"، استخدام التقنيات الحديثة في تحديد المخاطر الوراثية للأمراض وتطوير أساليب علاجية جديدة، ودراسة المؤشرات الجينية المرتبطة بالأداء الرياضي، إلى جانب توظيف تسلسل الجينوم في حماية النباتات والأنواع المحلية وتعزيز التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.

وتطرق المشاركون إلى دور نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ ببنية البروتينات واقتراح تصاميم جزيئية جديدة، بما يوفر بدائل للتقنيات التجريبية التقليدية التي تتطلب وقتاً وموارد كبيرة، فضلاً عن استخدام تسلسل الأحماض الأمينية للتنبؤ بتفاعلاتها المحتملة مع الجزيئات الأخرى، مع التأكيد على أهمية الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وأتاحت الفعالية لطلبة الجامعة عرض مشاريعهم وأبحاثهم من خلال عروض علمية وملصقات بحثية، وتلقي الملاحظات والتوجيهات من الباحثين والمتخصصين، إلى جانب استكشاف فرص إجراء دراسات مشتركة والتدريب الداخلي بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والصحية والصناعية.

وقالت حلى فاروق الصالح، صاحبة فكرة الفعالية ومؤسستها، إن "شيفرة" تجمع العلماء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب وعلوم الحياة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتوسيع مجالات التعاون البحثي، مشيرة إلى أن جلساتها تناولت موضوعات مشتركة بين هذه التخصصات، بما فيها تكنولوجيا الصحة وعلوم الحياة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، باتت تؤثر في مختلف مجالات الحياة والعلوم والتكنولوجيا، وتوفر إمكانات واسعة لتطوير المعرفة ودعم التقدم العلمي.

وأوضحت أن استضافة الجامعة للفعالية تنسجم مع توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار وتوظيف العلوم والتكنولوجيا لخدمة الإنسان، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الإسهام في استشراف المستقبل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وتسلط الفعالية الضوء على دور قطاع العلوم البيولوجية وعلوم الحياة وقسم علم الأحياء الحاسوبي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات البشرية متعددة المستويات لدعم الاكتشافات العلمية، وتطوير الأبحاث في علم الأحياء الحاسوبي والطب الشخصي، بما يسهم في ابتكار علاجات ووسائل تشخيص جديدة وتحسين صحة السكان وجودة الحياة.

واستلهمت الفعالية اسمها من كلمة "شيفرة" العربية، في إشارة إلى التقاطع بين الشيفرة الوراثية والشيفرة البرمجية، وما يتيحه التكامل بين علم الجينوم والذكاء الاصطناعي من آفاق بحثية وتطبيقية في مجالات علوم الحياة والطب.

أطلقت فكرة الفعالية حلى فاروق الصالح، وتولت تأسيسها بالتعاون مع الدكتور إدواردو دا فيجا بلترام، الأستاذ المساعد ومدير التعليم في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فيما نظمها طلبة قسم علم الأحياء الحاسوبي التابع لقطاع العلوم البيولوجية وعلوم الحياة في الجامعة، تحت إشرافها.