أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن انطلاق الدورة الرابعة من مسابقة "حافظ ومرتل الظفرة 1448هـ – 2026م" بمشاركة مختلف شرائح المجتمع في منطقة الظفرة.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن إجراء هذه المسابقات القرآنية يجسد اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بخدمة القرآن الكريم، وترسيخ قيمه ومبادئه في نفوس أفراد المجتمع، وتمكينهم من تعلمه وحفظه وتلاوته والنهل من علومه، متقدمًا بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة لهذه المسابقة، التي تتيح المجال أمام أهالي منطقة الظفرة بمختلف شرائحهم وفئاتهم للتنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته، وتعزز هذا النهج القرآني في نفوس أبنائهم وأجيالهم، بما يرسخ دور الأسرة في بناء المجتمع وتنشئة أفراده على القيم الإسلامية الأصيلة ليواصلوا مسيرة العطاء والتطلع إلى المستقبل الواعد .

وأشار معاليه إلى حرص الهيئة على التوسع في فروع مسابقة حافظ ومرتل الظفرة بصورة متوالية بما يمكن جميع شرائح المجتمع المشاركة فيها، مبينًا أن المسابقة هذاالعام تتضمن فروعًا مخصصة للأمهات المواطنات من سن 50 عامًا فما فوق، وأصحاب الهمم، وفرع التلاوة والتجويد، وطلبة المدارس من 7 إلى 18 عامًا، وأضافت المسابقة في هذا العام فرع المؤسسات الحكومية بمنطقة الظفرة، بهدف تعزيز تلاحم أهالي المنطقةوترسيخ اجتماع الأسرة على مائدة القرآن الكريم.

وتقرر غلق التسجيل يوم 9 ديسمبر ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والاطلاع على شروط المسابقة عبر الموقع الإلكتروني .