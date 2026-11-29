عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن شهداء الوطن الأبرار جسّدوا بتضحياتهم أسمى معاني الشجاعة والإيثار، وقدموا أرفع صور الولاء والبذل في سبيل الذود عن الوطن، وسيبقون قدوة للأجيال تستلهم منها قيم الرجولة والوفاء.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إن هذه المناسبة الوطنية تجسد أسمى معاني الاعتزاز والفخر بأبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن وصوناً لعزته وكرامته، وتستحضر مآثرهم الخالدة التي ستظل حاضرة في وجدان الوطن وذاكرة أجياله المتعاقبة.

وأوضح أن دولة الإمارات تستمد عزيمتها لمواصلة مسيرة التنمية من تضحيات أولئك الأبطال الذين قدموا أرواحهم ليبقى الوطن عزيزاً شامخاً، وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والطمأنينة والازدهار.

وأكد أن أسر الشهداء تحظى بمكانة رفيعة وتقدير كبير في وجدان الوطن، لما أبدته من صبر وثبات، وما قدمته من نماذج مشرفة في البذل والعطاء، لتجسد مواقفها النبيلة امتداداً لبطولات أبنائها وتضحياتهم الخالدة.

واختتم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي كلمته بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، فهم رمز العز والكبرياء وتاج الفخر الذي يزدان به الوطن، وستظل ذكراهم خالدة في القلوب ورايتهم مرفوعة في سماء المجد والرفعة.