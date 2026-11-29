أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن، وتخلّد ذكرى شهدائه الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عنه وحفاظاً على أمنه واستقراره.

وقالت معاليها بهذه المناسبة، إن هذا اليوم، الذي أقرته القيادة الرشيدة، يمثل مناسبة نستذكر فيها تضحيات الشهداء ونستلهم من سيرتهم قيم الولاء والشجاعة والتضحية، فهم القدوة والنموذج لأبناء الوطن، وقد سطّروا أسماءهم بحروف من نور في سجل المجد، لتظل تضحياتهم جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات المشرق.

وأضافت أن الشهداء وإن رحلوا بأجسادهم، فإنهم باقون في ذاكرة الوطن وأبنائه، وقد أثبتوا أن الولاء عطاء بلا حدود، وأن الدفاع عن الوطن واجب لا ينتهي، مؤكدين بتضحياتهم أن تبقى الإمارات شامخة ورايتها عالية خفاقة.

واختتمت معاليها بالدعاء لشهداء الوطن بالرحمة والمغفرة، سائلة الله أن يحفظ قيادة دولة الإمارات وشعبها، مؤكدة أن الإمارات ستظل وفية لأبنائها، معتزة بتضحيات شهدائها، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجدان الوطن، مقرونة بالدعاء والتقدير والوفاء.