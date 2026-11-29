عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية جليلة نستمد منها معاني القوة والصمود، ونستذكر خلالها تضحيات شهداء الوطن التي ستظل منارة تهدي الأجيال، وترسخ في نفوسهم قيم الانتماء والولاء للوطن.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الاتحاد، إذ رسخت تضحيات الشهداء في النفوس قيم الوحدة والتلاحم، وعززت الإيمان بالاتحاد، وجسدت أسمى معاني الدفاع عن الوطن بأغلى ما يملكه الإنسان، وهو حياته وروحه.

وأضاف: " إن يوم الشهيد عهد وفاء لرجال خلّدوا راية الوطن بتضحياتهم، ومناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن وأسمائهم وتضحياتهم المباركة، التي سطروا بها تاريخاً مشرفاً بمداد من نور وفخر".

وأشار إلى أن أبناء الإمارات توارثوا قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن وصون كرامته عن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين، وهي قيم ظلت راسخة في ظل القيادة الرشيدة التي حرصت على إحياء ذكرى الشهداء وتكريمهم سنوياً، باعتبارها يوماً للمجد والبطولة.

وفي ختام كلمته، قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: "إن صون ذكرى الشهداء واجب وطني، فقد كانوا صمام أمان لهذه الأرض الطيبة، ونسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم، ويجزيهم خيراً على صبرهم وثباتهم، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا وجنودنا في ساحات الحق والواجب".