أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أننا في يوم الشهيد، نستحضر بكل فخر وإجلال تضحيات رجال سطروا صفحات خالدة في سجل أمجاد الوطن، وجسدوا أسمى صور البطولة والفداء، وقدموا أرواحهم لتبقى دولة الإمارات شامخة بعزتها، راسخة بسيادتها، ومنيعة في وجه التحديات.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة إن شهداء الوطن الأبرار ليسوا مجرد أسماء في الذاكرة، بل هم رموز خالدة للعزة والكرامة، وعناوين راسخة للوفاء والانتماء، وستظل تضحياتهم وسام فخر على صدر الوطن، وإرثاً وطنياً تتوارثه الأجيال، ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، حفاظاً على مكتسبات الاتحاد وصوناً لمنجزاته وتعزيزاً لمكانته العالمية الرائدة.