أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي فارس محمد المزروعي المستشار بديوان الرئاسة أن شهداء لإمارات الأبرار جادوا بأرواحهم الغالية صوناً للحمى وذوداً عن الراية.

وقال معاليه إن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بكل الفخر والمهابة تضحيات كوكبة من أطهر أبناء الإمارات، أولئك الذين جادوا بأرواحهم الغالية ودمائهم الزكية في ميادين الشرف صونًا للحمى وذوداً عن الراية؛ لنسطر بدمائهم ملاحم من النور، ونستمد منها عزمًا لا يلين، وعقيدة راسخة لحماية ترابنا الغالي وحفظ أمنه وسيادته وصون كرامة أمتنا.

وأضاف معاليه: تجسيدًا للرعاية الأبوية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يبرز الدور الإنساني والمحوري لـ "مكتب شؤون أسر الشهداء" كرسالة وفاء متجددة، تلتزم بتقديم الدعم الشامل والمستدام لعائلات أبطالنا، ملبيةً تطلعاتهم ومحتضنةً أبناءهم، في مشهد استثنائي يترجم أرقى قيم التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي الوفي الذي يقف صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص.

وأكد معاليه أن قواتنا المسلحة، ستظل سيف الوطن القاطع ودرعه الحصين، صمام الأمان الذي يتحطم أمامه كل غدر، والحامي الوفي لمسيرة البناء والازدهار والرخاء.

رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله إماراتنا الغالية عزيزةً، مصونة، وواحة أمن وأمان إلى أبد الآبدين.