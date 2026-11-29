عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية مشرفة، نقف فيها إجلالاً وتقديراً لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن الوطن واستقراره، وصون عزته وكرامته.

وأضاف، بهذه المناسبة، أن تضحيات الشهداء لا تقتصر على ما قدموه في ميادين الواجب، بل تمتد إلى ما تركوه من إرث وطني عظيم تتوارثه الأجيال، وما رسخوه من قيم التضحية والمسؤولية والثبات على المبادئ.

وتابع أن شهداء الإمارات جسدوا أسمى معاني الانتماء الصادق، وأثبتوا أن حب الوطن فعل وعطاء وتفانٍ في خدمته والدفاع عن مكتسباته.

وأشار إلى أن إحياء هذه المناسبة يجدد في النفوس مسؤولية الحفاظ على ما بذله الشهداء من أجل الوطن، ويضع أمام كل فرد واجب الإسهام في مسيرة التنمية والإنجاز، من خلال العمل المخلص والالتزام وتحمل المسؤولية، لتظل راية الإمارات عالية، ويواصل الوطن مسيرته بثقة نحو المستقبل.

واختتم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي كلمته بالتأكيد أن أسماء شهداء الإمارات ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن، وأن تضحياتهم ستظل أمانة في أعناق الأجيال ودافعاً لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.