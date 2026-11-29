أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع المستشار بديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن شهداء الإمارات البواسل قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.

وقال معاليه: في يوم الشهيد، نستذكر باعتزاز تضحيات أبناء الإمارات البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، ليظلوا منارةً تلهم مسيرتنا التنموية.

وأضاف بهذه المناسبة أن الدولة أثبتت في مواجهة التحديات كفاءةً دفاعية استثنائية، أكدت من خلالها أن الأمن والتنمية ركيزتان متلازمتان لاستقرار الاقتصاد وازدهاره.

وقال معاليه إنه ترجمةً لعهد الوفاء، تحظى أسر الشهداء بدعم مستدام ورعاية كريمة وعناية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بما يجسد عمق التلاحم الراسخ بين القيادة وأبناء الوطن.

وقال إن قواتنا المسلحة ستظل الدرع الحصين لحماية المكتسبات، ونجدد العهد بأن تبقى راية الإمارات عالية.. رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ الوطن آمناً ومنيعاً.