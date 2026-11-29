الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته وسطّروا بمواقفهم البطولية صفحات مضيئة في تاريخ الدولة لتبقى تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال المقبلة ورمزاً خالداً لقيم الشجاعة والوفاء والانتماء.

وأضاف بهذه المناسبة: في هذا اليوم نستذكر بكل إجلال وإكبار شهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص وجسدوا ببطولاتهم أسمى معاني الولاء للوطن وقيادته الرشيدة كما نعبر عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بأسر الشهداء وذويهم الذين قدموا نماذج مشرفة في الصبر والثبات وكانوا شركاء في مسيرة العطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن وعزته.

من جانبه قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي إن يوم الشهيد يمثّل مناسبة وطنية لتخليد ذكرى أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والاعتزاز بما جسدوه من قيم الشجاعة والتضحية والإخلاص مؤكداً أن بطولاتهم ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية وشاهدةً على عمق الانتماء والولاء للدولة وقيادتها الرشيدة.