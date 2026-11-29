أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن يوم الشهيد يجسد أسمى قيم التضحية والوفاء التي قام عليها بنيان الدولة، ويقف فيه الوطن إجلالاً لرجال قدموا أرواحهم صوناً للسيادة والكرامة، وسطروا في تاريخه صفحات خالدة من البطولة والانتماء.

وأضاف معاليه أن التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء الأبرار لا تمثل محطة لاستذكار البطولات فحسب، بل تشكل ركيزة تستمد منها دولة الإمارات صلابتها، ونبراساً يضيء طريق نهضتها الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار اللذين أرسى الشهداء قواعدهما يمثلان أساساً جوهرياً للاستدامة والتطور، ومحركاً لاستمرارية النمو وازدهار مختلف القطاعات، بما يضمن بقاء راية الوطن خفاقة ومؤسساته راسخة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه أن صون المقدرات الوطنية وحماية الإنجازات التنموية يتطلبان عملاً مخلصاً ورؤية إستراتيجية متكاملة تستلهم من تضحيات الشهداء أسمى معايير العطاء والمسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل.

وأوضح أن تخليد هذه الذكرى في وجدان الأجيال القادمة يمثل عهداً يوجه الجهود نحو استدامة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي ومتماسك يستند إلى قاعدة راسخة من الطمأنينة والأمان.

وأشار معاليه إلى أن مواصلة العمل بكفاءة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تؤكد أن تضحيات الشهداء ستظل دافعاً مستمراً للريادة والتميز، وحافزاً لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للازدهار والتقدم، يجمع بين قوة الإرادة وحكمة الإدارة، لضمان مستقبل آمن ومستدام لجميع أبنائه.