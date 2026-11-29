دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه وسيادته، وصوناً لمكتسباته، مشيراً إلى أن مواقفهم البطولية ستظل صفحات مشرقة في تاريخ الدولة، ونموذجاً في الإخلاص والشجاعة والاستعداد لتلبية نداء الواجب.

وقال معاليه إن تخصيص 30 نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى شهداء الوطن يعكس مكانتهم الراسخة في وجدان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ويؤكد أن تضحياتهم ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ومصدر إلهام للأجيال القادمة، بما تجسده من قيم الانتماء والمسؤولية والوفاء للوطن، وتقديم أمنه واستقراره على كل اعتبار.

وأضاف أن الوفاء للشهداء يتجسد في مواصلة العمل بإخلاص لحماية الوطن والمحافظة على مكتسباته، وترسيخ قيم التضحية والمسؤولية لدى الأجيال القادمة، مؤكداً أن شرطة دبي تستمد من تضحياتهم دافعاً لمواصلة أداء واجبها الوطني بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة، والقيام بمسؤوليتها في حماية أمن الوطن وسلامة المجتمع.

ودعا الله أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار.