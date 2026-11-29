الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها معنى التضحية في أسمى صورها ونقف أمام مواقف رجال اختاروا أن يكونوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن وطنهم مؤمنين بأن أمن الإمارات وكرامتها وسيادتها مسؤولية تستحق أعظم التضحيات وتحمل هذه المناسبة مكانة عميقة في تاريخ الدولة لما تجسده من قيم الشجاعة والإخلاص والولاء وما تعكسه من قوة العلاقة التي تجمع أبناء الإمارات بوطنهم وقيادتهم.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها أسمى صور البذل والعطاء ونستذكر سيرة رجالاً ارتبطت أسماؤهم بمواقف خالدة في الدفاع عن الإمارات وصون سيادتها وكرامتها فقد اختاروا تلبية نداء الوطن بإيمان وشجاعة وقدموا نموذجاً استثنائياً في الإخلاص والتفاني لتبقى تضحياتهم جزءاً أصيلاً من تاريخ الدولة وشاهداً على عمق الانتماء الذي يجمع أبناءها.

وأضاف: تحمل ذكرى الشهداء قيمة تتجدد مع كل جيل فهي تضع أمام المجتمع سيرة رجال جسدوا معنى الوفاء في أرفع صوره وتدعو إلى استلهام مواقفهم في تعزيز روح المسؤولية والعطاء والإخلاص في خدمة الوطن كما تعكس عناية القيادة الرشيدة بالشهداء وأسرهم تقديراً عميقاً لما قدموه وحرصاً على أن تظل تضحياتهم حاضرة في الذاكرة الوطنية ومحل اعتزاز دائم.