أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أن شهداء الإمارات قدموا صفحات مشرفة في تاريخ الوطن، وأن تضحياتهم جسدت معاني الفداء والإخلاص، وجعلت مواقفهم موضع اعتزاز وتقدير لدى أبناء الدولة.

وقال سعادته، بمناسبة يوم الشهيد، إن ما قدمه الشهداء يعكس أصالة القيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها النخوة والشجاعة والتلاحم، مؤكدا أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في مسيرة أبناء الوطن، وتحفزهم على مواصلة العمل والعطاء بإخلاص في مختلف ميادين المسؤولية.

وأعرب عن تقديره لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم، مشيدا بما يتحلون به من صبر وثبات، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.