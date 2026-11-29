الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل اعتزاز مواقف أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته، وسطروا بتضحياتهم ملاحم من البطولة والإخلاص ستظل راسخة في ذاكرة الوطن ومصدر فخر وإلهام للأجيال.

وأشار الباروت إلى أن هذه الذكرى تجسد أسمى صور الوفاء والعرفان لشهداء الوطن الذين جسدوا في مواقفهم معاني الشجاعة والإيثار والتفاني، مؤكدين أن حب الوطن مسؤولية تتجلى في البذل والعطاء والاستعداد للدفاع عن أمنه واستقراره، وأن تضحياتهم ستبقى شاهداً على عمق الانتماء والولاء.

وأضاف أن إحياء يوم الشهيد يعزز في نفوس الأجيال الجديدة قيم التضحية والمسؤولية الوطنية، ويعرّفهم بما قدمه الشهداء من مواقف خالدة دفاعاً عن الحق والكرامة، مشيراً إلى أهمية غرس هذه المعاني لدى الأطفال والنشء، بما يعزز وعيهم بهويتهم الوطنية، ويجعل من سيرة الشهداء نموذجاً يُحتذى في الإخلاص وخدمة الوطن وترسيخ قيم السلام والتعايش والاستقرار.





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