أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أننا نستمد من عطاء شهداء الإمارات البواسل أسمى قيم المسؤولية الوطنية، ونقف بإجلال أمام تضحياتهم.

وقال معاليه بهذه المناسبة: في يوم الشهيد، نقف بإجلال أمام تضحيات أبناء الإمارات البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، مستمدين من عطائهم أسمى قيم المسؤولية الوطنية.

وأضاف ان التحديات الأمنية الأخيرة، برهنت على الجاهزية الاستثنائية لمنظومتنا الدفاعية والأمنية، والتكامل الاحترافي بين القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، وفرق الطوارئ، غير أن السلاح الأقوى في وجه هذه التهديدات كان التماسك المجتمعي والوطني الفريد الذي خلقه الاتحاد، حيث وقف شعب الإمارات خلف قيادته صفًا واحداً كالجدار الصلب، مما كفل استمرارية الأعمال وازدهار الاقتصاد وتأكيد التلازم بين الأمن والتنمية.

وأكد أنه ترجمةً لعهد الوفاء الراسخ للمضحين بأرواحهم ودمائهم، تتجلى الرعاية الأبوية والدعم المستدام الذي توفره رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لأسر الشهداء وعائلاتهم، تجسيدًا لروح الجسد الواحد والشراكة المصيرية التي تربط القيادة بالشعب، وهذا التلاحم الوطني المتين هو الضمانة الأكيدة التي تحمي الحاضر وتصنع المستقبل، منطلقين بثقة نحو تحقيق طموحاتنا المئوية.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ الله دولة الإمارات آمنة، عزيزة، ومنيعة، ودامت رايتها عنوانًا للعزة والتقدم والازدهار.