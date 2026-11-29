الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الدكتور سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية جليلة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره، وسطروا بمواقفهم البطولية صفحات مشرقة في تاريخ الدولة ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لمن بذلوا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وحماية مكتسباته، وتعكس ما يتحلى به أبناء الإمارات من قيم الشجاعة والإخلاص والتضحية، التي تمثل امتداداً لإرث الآباء المؤسسين ونهجهم في ترسيخ الوحدة والتلاحم والمسؤولية الوطنية.

وأضاف أن يوم الشهيد يحمل رسالة عميقة للأجيال الجديدة بأهمية الاعتزاز بالوطن والمحافظة على منجزاته، واستلهام معاني العطاء والتفاني من سيرة الشهداء، مؤكداً أن المؤسسات الثقافية والتعليمية تضطلع بدور مهم في ترسيخ هذه القيم الإنسانية والوطنية، وتعريف النشء بالتضحيات التي أسهمت في صون أمن الإمارات واستقرارها وتعزيز مسيرتها الحضارية.

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