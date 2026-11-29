أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم ودفاعاً عن مكتسباته، لتظل رايته عالية بين الأمم، مشيراً معاليه إلى أن بطولاتهم ستبقى مثالاً مشرفاً عن التضحية والوفاء، وشاهداً على الانتماء الوطني وصلابة إرادة أبناء الإمارات.

وقال معاليه إن هذه المناسبة الغالية تذكرنا بأولئك الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة الإمارات، وجسدوا أسمى صور الولاء للوطن ونعتز اليوم بأبنائنا البواسل الذين يواصلون أداء واجباتهم بكل شجاعة وتفانٍ، ويجسدون بتلاحمهم ووفائهم صورة وطن تتعاضد فيه سواعد أبنائه، وتتجدد فيه إرادة العطاء في مواجهة التحديات، ومن هذه الروح الوطنية الملهمة، وفي ظل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، نستمد عزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لتكون في مصاف أفضل دول العالم.

وأضاف معاليه : نتقدم بأصدق مشاعر الامتنان إلى أسر الشهداء، تقديراً لما جسدوه من معاني الصبر والثبات، ومعربين عن مشاعر العرفان لشهدائنا الأبرار، كما نحيّي قواتنا المسلحة، ونثمن دورها في أداء واجبها الوطني وحماية سيادة الدولة وأمنها وترسيخ مكانتها الرائدة بين الأمم.